Posted by: Mag. Severin Karl

Der Nexo war nicht das letzte Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeug von Hyundai: Bereits 2025 soll ein Serienfahrzeug mit mehr als 650 Kilometer Reichweite gezeigt werden.

Bereits 2013 zeigte Hyundai mit dem ix35 FCEV, dass Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge keine Utopie sein müssen. 2018 folgte mit dem Nexo der zweite Schlag, um zu beweisen: Dieses Konzept ist bei uns keine Eintagsfliege. Wer weiter zurückblickt, erfährt, dass sogar schon 1998 an der Entwicklung dieser Technologie gearbeitet wurde. Und jetzt? Jetzt folgt Initium. Vorerst als Konzeptfahrzeug, doch bereits 2025 soll die Serienversion davon vorgestellt werden

Neue Designsprache hebt Technologie hervor

Initium, an das lateinische Wort für "Anfang" oder "Erster" (siehe z. B. Initialzündung) angelehnt, soll unterstreichen, dass Hyundai zu den Pionieren im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie gehört. "Wir gestalten eine Zukunft, in der Wasserstoff für jeden und überall nutzbar ist – und laden alle dazu ein, uns auf diesem Weg zu begleiten“, meint Jaehoon Chang, Präsident und CEO Hyundai Motor Company, zum Ausblick auf das neue Fahrzeug. Hinsichtlich "gestalten" müssen wir noch eines erwähnen: Der Initium macht uns zugleich mit der neuen Designsprache bekannt. "Art of Steel" soll die Technologie von Brennstoffzellenfahrzeugen hervorheben.



Was er können wird: Mit großen Wasserstofftanks (Wasserstoff = H2) mehr als 650 Kilometer weit kommen zum Beispiel. Die 21-Zöller sind für geringen Luftwiderstand optimiert und sollen dabei helfen. Die Batteriekapazität zum Nexo wurde verbessert, eine Elektromotorleistung von 150 kW soll möglich sein. Erstmals bei einem Auto dieser Art ist eine V2L-Funktion für das Aufladen externer Geräte dabei. Und wohl wissend um die wahre Crux beim Thema H2 ist ein speziell entwickelter Routenplaner an Bord: So lässt sich eine optimale Route planen, Wasserstofftankstellen können ohne zusätzliche App angefahren werden. Wichtig: Die Verfügbarkeit und der Zustand einer Tankstelle sowie die Anzahl der wartenden Fahrzeuge lassen sich in Echtzeit prüfen. Die Tank-Infrastruktur in Österreich ist leider nach wie vor ein Problem.