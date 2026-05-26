Ferrari Luce: So sieht die Elektro-Zukunft aus

Posted by: Mag. Severin Karl

Die Autowelt staunt, weint oder schreit entzückt auf. Dieser Ferrari lässt keinen kalt. Dabei geht es nicht nur um den Antrieb, sondern vor allem um das Design.

Ein babyblaues, rundgelutschtes Seifenstück oder ein neues Kapitel in der Tradition von Ferrari? Mit der Präsentation des Ferrari Luce wurde die Diskussion auf ein komplett neues Level gehoben. Jetzt geht es nicht mehr darum, wie ein vollelektrisches Fahrzeug in die History der Marke aus Maranello passt, sondern nur noch um die Optik.

Mal wirken lassen

Wir sagen: Schaut euch die Fotos in Ruhe an, lasst das Design von Sir Jon Ive und Marc Newson (Kreativkollektiv LoveForm) wirken und entscheidet dann in Ruhe. Am Fahrgefühl wird es wenig zu bekritteln geben, auch wenn manchen Petrolheads der Motorsound zur Untermalung fehlen wird. Vier E-Motoren, die mit dem elektrisch gesteuerten aktiven Fahrwerk und der Allradlenkung synchronisiert sind, werden den Luce wohl anständig durch die Kurven bringen. Auch für das Regenerations- und Drehmomentmanagement gibt es neue Systeme.

Die Daten