Posted by: Mag. Severin Karl

Mit einem Knallerpreis ab 26.690 Euro macht der Importeur den Mund wässrig, sämtliche Boni und Förderungen sind da aber schon abgezogen. Der Elektro-Puma kostet Liste eher 10.000 Euro mehr.

Mit dem Explorer und dem Capri hat Ford in diesem Jahr zwei Elektroautos auf die Straße gebracht, die auch als solche konzipiert wurden. Mit dem Puma Gen-E kommt im Frühjahr 2025 ein Fahrzeug dazu, das auf einer Verbrenner-Plattform basiert. Der Puma ist schließlich bereits seit Jahren ein guter Bekannter auf unseren Straßen, gilt in Europa als meistverkauftes Modell der Marke.

376 Kilometer sagt die Norm

Die neue Front weist sofort auf den Elektroantrieb hin und erinnert etwa an den Mustang Mach-E, der tiefere Schwerpunkt durch die 43 kWh große Batterie soll das gewohnte Fahrverhalten eine Spur schnittiger machen. Was freut: Der Kofferraum ist gewachsen! Bei voller Passagierzahl sind 523 Liter für Gepäck im Heckabteil frei. Gedacht wurde zudem an einen Frunk, der mit 43 Liter Volumen gut für das Ladekabel und ein paar Kleinigkeiten ist.



Was ist vom Verbrauch zu erwarten? Mit der kleinen Batterie ist der Puma Gen-E nicht schwer, mit 13,1 kWh verspricht Ford fast schon Verbrauchswunder. 376 Kilometer WLTP-Reichweite sind durch die Aerodanymik-Kniffe die Folge, 573 Kilometer sollen es bei Stadtverkehr sein. Die Schnellladung von 10 auf 80 Prozent erfolgt im besten Fall in 23 Minuten. Mit 8 Sekunden auf 100 km/h sind nur Puma ST-Piloten flotter unterwegs, bei der Spitze knickt der E-Puma dafür ein. 160 km/h müssen reichen, die deutsche Autobahn wird somit nicht zum Lieblingsrevier des Neuen.



Mit Alexa Built-in, cloudbasierter Navigation und einer neuen, erhöhten Mittelkonsole bekommen die Kunden viel Modernität im Cockpit serviert. Direkt hinter dem Lenkrad sitzt der Gangwahlhebel, vier Rekuperationsstufen sind wählbar – inwieweit tatsächliches One-Pedal-Driving möglich ist, werden wir ebenso testen wie die Reichweite.



Zum Preis: Ford nennt 26.690 Euro für Österreich und betont gleich, was da alles schon abgezogen ist. Von den Förderungen (Anteil Bund und Importeur) bis zu "Ford Credit Bonus", Versicherungsbonus und Einführungs-Aktion. Wer klare Listenpreise vergleichen will, muss wohl mit 36.890 Euro rechnen.