Posted by: Mag. Severin Karl

Gemeinsam mit dem Elroq zeigte der Skoda-Importeur das Facelift des beliebten E-SUV Enyaq als Sportline im ehemaligen Semper-Depot in Wien. Ein Video folgt!

Das ehemalige Semper-Depot ist sogar noch älter als Skoda: Es wurde von 1874 bis 1877 von Gottfried Semper und Carl Freiherr von Hasenauer erbaut – es diente als Depot und Produktionsstätte für Theaterkulissen. Großes Theater war auch die Präsentation des Skoda Enyaq mit dem 2025er-Facelift in der Lehárgasse. Er trat gemeinsam mit seinem brandneuen kleinen Bruder – dem Elroq – auf und sogar Carl Neuhold, Leiter Exterieur Design, war angetreten, um das Jubiläumsjahr "130 Jahre Skoda" zu starten.

Der Mandalorian lässt grüßen

Grundsätzliches zum Auto haben wir euch schon in Moderner Look für den Skoda Enyaq verraten. Nun wissen wir auch das Datum, an dem der frische Enyaq in Österreich die Schauräume rollt, es ist der 11. April 2025. Nachdem Markus Stifter, Markenleiter Skoda Österreich, das Jahr 2024 Revue passieren ließ, können wir die Wichtigkeit des Enyaq zudem rückblickend einordnen: Nach Octavia (mit 215.700 verkauften Einheiten der absolute Bestseller), Kamiq, Fabia, Kodiaq und Karoq liegt er an sechster Stelle der Verkäufe von Skoda International. Mit 79.500 verkauften Einheiten übertrumpft er sogar den Superb. Im Konzern war der Enyaq in Österreich 2024 das meistverkaufte Elektroauto. Nicht zuletzt, da er im Flottengeschäft gut ankommt, wie eine Übergabe an Hilti gezeigt hat.



Carl Neuhold betonte aus Designersicht das neue "Tech-Deck-Face", das beim Elroq eingeführt wurde und zog Vergleiche mit der Sciene-Fiction-Serie "The Mandalorian". Die nun stärker betonte Zweiteiligkeit der Formensprache erinnert ihn an typische Elektrogeräte, wo es einen Batterieunterteil gibt, der abgenommen werden kann. Insgesamt wurde durch das neue Design der cw-Wert von 0,234 auf 0,225 (beim Coupé) verbessert. Nicht dazu bei trägt das "Crystal Face 2.0", die neue Beleuchtung der kleinen Hochkant-Streben im Frontbereich.

Preise und Reichweiten

Los geht es mit dem Enyaq 60, der mit seiner 59-kWh-Batterie (netto) für 433 bzw. 442 (Coupé) Kilometer gut ist. Preise ab 43.490 Euro bzw. 45.980 Euro (Coupé). Die Größe der Batterie sorgt für superschnelle Ladezeiten von bestenfalls 24 Minuten (10 bis 80 Prozent mit 165 kW am DC-Lader). 160 km/h Höchstgeschwindigkeit und 8,1 Sekunden auf 100 km/h müssen hier allerdings reichen.



Beim Enyaq 85 liegen die Preise bei 50.390 Euro bzw. 53.090 Euro (Coupé), die Reichweiten bei 575 Kilometer bzw. 585 Kilometer (Coupé). Die netto 77 kWh große Batterie lädt in 28 Minuten auf 80 Prozent SoC (135 kW Ladeleistung). 180 km/h sind möglich und der Sprint gelingt in 6,7 Sekunden.



Enyaq 85x nennt sich das Allradmodell mit Dual-Motor-Konzept, Preise nannte Skoda hier noch nicht. Im vergleich zum 85er sinken die Reichweiten etwas: 539 Kilometer bzw. 547 Kilometer (Coupé) sind drin.



Ein kurzes Video aus dem Semper Depot ist gerade im Schnitt und wird bald hier eingefügt.