Hyundai: Elektro-Ausblick und -Rückblick

Posted by: Mag. Severin Karl

Die stärkste Asiamarke in Österreich will auch 2026 ihre Position verteidigen. Neue Elektroautos wie Staria EV und Ioniq 3 sollen dabei helfen.

VW, Skoda, BMW und Co: Die Topmarken in Österreich lesen sich stets sehr ähnlich, Marken aus Japan, China oder Südkorea haben gegen die Treue der Autokäufer hierzulande wenig auszurichten. Oder? Ein Blick auf Hyundai zeigt, dass der Importeur mit seinem Angebot 2025 mit einem leichten Plus auf Platz 7 gelandet ist. Und von wegen traditionelle Österreicher: Hyundai ist bereits seit 2009 die stärkste Asia-Automarke der Alpenrepublik.

Weitere E-Modelle zur Beschleunigung der Transformation

Die verstärkte Präsenz von Elektroautos in den Schauräumen bei Hyundai hat dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß der Marke gut getan. Nachdem die Autos eben nicht nur in den Glaspalästen stehen, sondern auch fleißig gekauft und gefahren werden, sank dieser 2025 von 118 auf 98 Gramm pro Kilometer. Auf den BEV-Anteil von 20,4 Prozent ist man stolz, wie bei einer Pressekonferenz in Wien verkündet wurde.



2026 und darüber hinaus sollen noch mehr Elektromodelle zum Umstieg bewegen. So etwa der Staria EV, der endlich eine gute Südkorea-Alternative für große Familien, Shuttle-Bedürftige und Co bietet. Auf der Brüssel Motorshow feierte er Weltpremiere, unseren Bericht aus Brüssel samt Kurzvideos zu den Highlights lest ihr hier. Höchst interessant beim Staria EV dürfte sein, dass er auf einer 800-Volt-Plattform basiert, somit können endlich auch Familien mit vielen Kindern bzw. massig Gepäck von superkurzen Ladepausen profitieren. Gerade im Van-Bereich ließen entsprechende Modelle am HPC-Charger bisher zu wünschen übrig.

Volumen mit Ioniq 3, Nexo als Nischenfahrzeug

Zweites Glanzlicht 2026 ist die Einführung des Ioniq 3, mit dem richtig Volumen gemacht werden kann. Er kommt wie der Staria EV im dritten Quartal, bringt allerdings bloß 400 Volt mit sich – das Los der kompakteren Modelle! Ab dem Ioniq 5 gibt es 800-Volt-Technik. Das Facelift des Ioniq 6 und der neue Ioniq 6 N sind weitere News für das gerade angelaufene Jahr. Die sportlich designten Limousinen stehen bereits ab Q2 parat. Kein klassisches Elektroauto, aber ebenso mit einer Traktionsbatterie ausgerüstet: Auch das Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug Nexo kommt in seiner aktuellsten Generation nach Österreich. Nachdem die OMV ihre H2-Tankstellen geschlossen hat und man auf Firmen-Tankstellen angewiesen ist, gibt es keinen Verkauf an Privatleute (– die sich nach dem Kauf über eine fehlende Infrastruktur beschweren könnten). Es gilt das "friendly user" Prinzip, verkauft wird also vor allem an Firmen, die sich im Regelfall den Wasserstoff in Eigenregie herstellen und wissen, worauf sie sich einlassen.



Mit einer Verkäuferakademie, um das Kundenerlebnis zu verbessern, sowie neuen Schauräumen (etwa bei Denzel Erdberg, wo die Pressekonferenz stattfand) sollen die Kunden verstärkt für Hyundai begeistert werden. Zudem feiert der Superbonus als "Superbonus reloaded" sein Comeback. Je nach Modell sind Boni bis 14.000 Euro möglich. Nachdem 2026 die Fußball-WM (man sponsert) ansteht und 35 Jahre Hyundai in Österreich gefeiert werden, wird das Importeurs-Team garantiert noch ein paar weitere Ideen aus dem Hut zaubern.