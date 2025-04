Hyundai nennt Preise für den Ioniq 9

Posted by: Mag. Severin Karl

Startpreis unter 70.000 Euro – mit der Topausstattung Calligraphy, Allrad und Performance-Leistung von 435 PS geht es bis 87.990 Euro.

Letztes Jahr haben wir das neue Elektro-Flaggschiff der Südkoreaner bereits mit Relaxen im Hyundai Ioniq 9 vorgestellt. Die wichtigsten Eckpunkte, etwa das 800-Volt-System für schnelles Laden und die Batteriekapazität von 110,3 kWh waren somit bereits bekannt. Nun liefert der Hyundai-Importeur für Österreich die Preise und die konkreten Ausstattungen nach. Und noch einmal wird darauf hingewiesen: Die Markteinführung findet im dritten Quartal 2025 statt.

Die Ausstattungslinien

Bestellungen sind ab sofort möglich, der Basispreis beträgt 69.990 Euro. Was wird da geboten? Immer die genannte Lithium-Ionen-Batterie, man muss vor dem Kauf also nicht abwägen, wieviel Kapazität nötig ist. Darüber hinaus sieben Sitze 160 kW/217 PS und die Ausstattung Trend Line mit 19-Zöllern, Dachreling, Wärmepumpe, induktive Smartphone-Ladestationen, Stoffsitze, beheiztes Lederlenkrad und vieles mehr. Allrad (230 kW/313 PS) steht ab 73.990 Euro in der Trend Line bereit.



Weiter geht es mit der Prestige Line ab 79.990 Euro, der Allrad-Aufpreis beträgt 4.000 Euro. Als Mehr an Extras werden unter anderem 20-Zoll-Felgen, Matrix-LED-Scheinwerfer, Head-up-Display, digitaler Schlüssel, Einparkassistent und Bose-Sound genannt. Natürlich gibt es in dieser gehoben Variante des Ioniq 9 auch Ledersitze, ein elektrisch verstellbares Lenkrad und Ambientebeleuchtung, um nur einiges zu nennen.



Calligraphy nennt sich die Top-Ausstattung des 5.060 Millimeter langen Elektro-SUV, sie startet bei 85.990 Euro für den Siebensitzer (Standard beim Ioniq 9) mit Allradantrieb (Standard bei Calligraphy), plus 2.500 Euro für den Performance-Antrieb, der mit 320 kW/435 PS anschiebt. Wird die feinere Shuttle-Variante mit sechs Sitzen (also ohne durchgehende Bank und somit "Familien-Mief") gewünscht, steigen die Preise jeweils um 500 Euro.

Nach wie vor keine fixen Daten

Nach wie vor ist die europäische Homologation nicht final durch, Anhängelasten werden nach wie vor nicht genannt, Hyundai spricht aber von "beeindruckender Anhängelast". Auch die verschiedenen Reichweiten sind nicht fixiert, 620 Kilometer (mit 19-Zoll-Felgen) werden nach wie anvisiert, der Durchschittsverbrauch soll sich hier bei 19,4 kWh einpendeln.