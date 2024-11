Posted by: Mag. Severin Karl

Europa muss noch warten: Während der Hyundai Ioniq 9 in Korea und den USA bereits in der ersten Hälfte von 2025 auf den Markt kommt, dauert es für uns etwas länger.

Zählt man wie Hyundai, dann kommt nach 5 und 6 … 9! So ist es bei den vollelektrischen Ioniq-Modellen, die schon seit einigen Jahren zeigen, dass es Hyundai bei der E-Mobilität voll drauf hat. Alleine das 800-Volt-System für knackig-kurze Ladevorgänge hat den Mitbewerb gezwungen, rasch nachzuziehen. Natürlich wird auch der Ioniq 9 damit ausgerüstet sein, wenn er 2025 auf den Markt kommt. Europa muss sich allerdings bis zur zweiten Jahreshälfte gedulden.

24 Minuten Ladezeit

Viel Platz, drei Sitzreihen und ein Design, dass sich mit "same same, but different" im Verhältnis zu den Ioniq-Brpdern beschreiben lässt. Wir finden zwar die typischen Pixel-Lichter vor, doch weder ist der Ioniq 9 so kantig wie der Ioniq 5, noch so strominienförmig wie der Ioniq 6. Er wirkt stämmig und gleichermaßen modern, hat typische SUV-Attribute, erinnert aber auch an eine Art Van. In den Sitzreihen bekommt man insgesamt sieben Personen unter, wenn der Bedarf herrscht. Der ebene Boden ermöglicht aber auch eine Sechssitzer-Anordnung, dann können zudem die Relax-Sitze der ersten und zweiten Reihe mit einer Liegefunktion aufwarten. Vanlike auch die verschiebbare Mittelkonsole, die es ermöglicht, zwischen den Reihen durchzugehen. In manchen Alltagssituationen durchaus ein angenehmer Vorteil. Beim Volumen der Konsole betont Hyundai stolz den zweigeteilten Stauraum von 5,6 Liter oben und 12,6 Liter unten.



SInd alle drei Reihen aufrecht kann der Ioniq 9 620 Liter Gepäck mitschupfen. Klappt Reihe drei um, sind es 1.323 Liter. Einen Frunk gibt es ebenso, dieser fasst bei den Allradlern 52 Liter und 88 Liter bei Versionen mit Heckantrieb. Ganz klar, der Hecktriebler ist das Wunschobjekt der Meilensammler, schafft er doch laut WLTP 620 Kilometer Reichweite – natürlich nur, wenn die 19-Zoll-Räder gewählt wurden. Die Lithium-Ionen-Batterie bietet 110,3 kWh Kapazität, der Verbrauch soll bei 19,4 kWh liegen. 24 Minuten Ladezeit reichen von 10 auf 80 Prozent SoC. Wie von der Ioniq-Serie gewohnt, besteht auch hier die Möglichkeit, externe Geräte per V2L-Funktion mit Strom zu betreiben/aufzuladen.

Ein Heckmotor mit 160 kW reicht für den Anfang. Wer Allrad will, bekommt einen E-Motor von mit 70 kW dazu. Die Performance-Modelle bieten immer Allrad, sie haben an jeder Achse einen 160-kW-Motor. Bei den Beschleunigungswerten heißt es in dieser Reihenfolge 9,4/6,7/5,2 Sekunden – das Topmodell kickt also ganz schön sportlich! Bei den Anhängelasten ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, die europäische Homologation soll wohl 2,5 Tonnen wegschaffen können.