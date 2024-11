Posted by: Mag. Severin Karl

Es wird eine Hochleistungsvariante des Kia EV9 geben: Auf der Auto Show in LA zeigten die Südkoreaner die heißeste Aktie im Portfolio des dreireihigen Modells. Exklusive Designelemente streichen den dynamischen Anspruch hervor.

Tja, so ist es heutzutage halt: Während früher eine optische Änderung auch etwas zur Dynamik beitrug, geht es heute beim Design eines Hochleistungsmodells eher darum, was es beim Betrachter psychologisch bewirkt. 21-Zoll-Felgen und grüne Akzente gehören beim EV9 GT, der nun auf der LA Autos Show gezeigt wurde, ebenso dazu wie Alcantara-Einsätze in den Sportsitzen oder ein eigenes Lenkraddesign.

Stärker, schneller, aber nicht tiefer

"Geschätzte" 501 PS leistet der Neuzugang, für den es noch kein konkretes Markteinführungsdatum gibt. Der US-Markt wird voraussichtlich als erster von der neuen Sportlichkeit des Über-5-Meter-Bröckerls profitieren. Deutlich weniger Leistung als beim kleineren Bruder EV6 GT also. Der leistet 585 PS und soll für 2025 wohl ein Update mit Leistungsplus bekommen.



Doch zurück zum EV9 GT: Mehr Leistung bedeutet auch, man will ein sportliches Fahrgefühl serviert bekommen. Daher bekommt der GT eine virtuelle Schaltung. Von der Elektronik simulierte Gänge werden scheinbar wie bei einem Automatikgetriebe gewechselt. Mittels Schaltpaddels auf dem Lenkrad kann man sogar selber eingreifen. Klar, dass diese Gangwechsel auch akustisch präsent sind, natürlich nur über die feine Bordanlage, die auch sonst druckvollen Sound liefert. Ein elektronisches Sperrdifferenzial hilft in Sachen Traktion, hier orientiert sich Kia am EV6 GT. Immerhin sprintet man in 4,3 Sekunden auf 60 Meilen, während die bisher stärkste EV9-Version 5 Sekunden benötigte. Der 100-km/h-Wert lag bei 5,3 Sekunden – entsprechend wird sich der GT wohl bei 4,6 Sekunden einpendeln.



Stärkere Bremsen sind naturgemäß dabei, man möchte die etwa 2,7 Tonnen ja auch wieder zum Stillstand bringen. Mit dem elektronisch gesteuertes Fahrwerk lassen sich diverse Modi abbilden: Normal, Eco, Sport und das individualisierbare "My Drive". Nicht nur das Fahrwerk spürt sich unterschiedlich an, wenn man mit den Einstellungen spielt. Lenkung und Bremspedalgefühl werden ebenso geändert. Sollte der EV9 GT nicht etwas tiefer liegen? Man wünscht es sich, doch soweit wir die Info bekommen haben, überlässt man diesen Punkt wohl den Tunern.