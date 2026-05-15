Kompakte Größe: Hyundai Ioniq 3

Posted by: Roland Scharf

Gewohnt extravagant gezeichnet, betritt Hyundais sechstes BEV Ioniq 3 das Kompaktsegment. Was es kann. Gegen wen es antritt. Wann es kommt.

Ab wann ist ein Auto eigentlich ein echter Europäer? Bei Hyundai war das immer schon so eine Frage, denn schon lange produziert man speziell für die alte Welt konzipierte Modelle ebendort. Beim Ioniq 3, dem vollelektrischen, 4,2 Meter langen Kompaktmodell, geht man sogar einen Schritt weiter: So wurde dieser nicht nur im Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) in Rüsselsheim speziell für die Anforderungen entwickelt, die unsereins an ein Automobil stellt. Er wird auch im Hyundai-Werk Izmit von Hyundai Motor Türkiye produziert. Mit der gebotenen Leistung von 135 oder 147 PS und 250 Newtonmetern Drehmoment, die 165 km/h Topspeed ermöglichen, sollten unsere täglichen Anforderungen jedenfalls schon einmal gut abgedeckt sein.

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Bis 490 Kilometer Reichweite

Angelehnt an die englische Bezeichnung „Hatchback“ für die Kompaktklasse, benennt Hyundai die Karosserie­form Aero Hatch. Sie soll nicht nur gewohnt schnittig aussehen, sondern auch im Innenraum ein Maximum an Geräumigkeit bieten, bis hin zu ordentlich viel Kopffreiheit im Fond und 441 Litern Basisvolumen an Kofferraum. Als Basis dient die bewährte Electric Global Modular Platform (E-GMP) mit 400-Volt-Elektroarchitektur. Zwei Batterieoptionen mit 42,2 und 61 kWh stehen zur Wahl, die eine prognostizierte WLTP-Reichweite von mehr als 335 Kilometern (Standard Range) und von über 490 Kilometern (Long Range) bieten. Das reicht insofern locker, da der kommende große Konkurrent

aus Wolfsburg namens ID. Polo mit geringeren Reichweiten ins Rennen gehen wird.

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Neues System an Bord

Eine Premiere feiert im Ioniq 3 das Infotainment Pleos Connect. Das erstmals in Europa verwendete System basiert auf Android Automotive OS (AAOS) und verfügt über ein 12,9-Zoll- oder 14,6-Zoll-Display. Funktionen wie der Digital Key 2 ermöglichen den schlüssellosen Zugang über Smartphones oder auch Smartwatches, während Plug & Charge, ein integrierter EV-Routenplaner sowie Vehicle-to-Load (V2L) ebenso integriert sind. Geladen wird bei optimalen Bedingungen mittels DC-Gleichstromladen von 10 auf 80 Prozent in 29 Minuten, und bei AC sind sogar 22 kW möglich. Bleiben die zwei entscheidenden Fragen: Wann kommt er? Was kostet er? Start ist noch diesen Herbst in Österreich. Über die Preise hat Hyundai bislang aber noch nichts verraten.

Daten zum Hyundai Ioniq 3

400-Volt-Architektur

Batterien: 42,2 bzw. 61 kWh

Standard Range > 335 km, Long Range > 490 km

Leistung: 135 bzw 147 PS

Drehmoment: 250 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h

AC-Laden: 22 kW

DC-Laden: 10–80 % SoC in 29 Minuten

Preise: k. A.

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