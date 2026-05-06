Nur für Österreich: Hyundai Ioniq 6 N Launch Edition

Posted by: Mag. Severin Karl

Das auf 35 Exemplare limitierte Elektro-Sportmodell trägt Alcantara-Lenkrad und kommt unter anderem mit einem Leder-Weekender und einem von Joon Park signierten Abdecktuch.

"Joon wer?" fragt der unbedarfte Leser. Doch Aficionados hochmotorisierter Südkoreaner wissen: Bei Joon Park handelt es sich um den Ideengründer von N, der Hyundai-Abteilung, deren Namen auf die Geburtstätte ebenso verweist wie auf eine der legendärsten Rennstrecken. "Born in Namyang, honed at Nürburgring" lautet nicht umsonst das Motto.

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Bereits der Schlüsselanhänger drückt alles aus

Also: Bei der Launch Edition des Hyundai Ioniq 6 N ist ein von Joon Park signiertes Abdecktuch inkludiert. So atmet das Fahrzeug bereits Rennfeeling, bevor es überhaupt "ausgepackt" wird. Darüber hinaus bekommt man einen Weekender aus feinstem Leder und einen eigens gestalteten Schlüsselanhänger. Unterwegs inniger zu spüren: Das Lenkrad ist mit hochwertigem Alcantara bespannt. So sorgt es für präzisen Grip, wie wir ihn mögen. Immerhin wollen 650 PS gebändigt werden. Die Launch Edition ist auf 35 Stück limitiert, kostet 68.490 Euro (Aktionspreis) und ist nur bei österreichischen Hyundai-Partnern erhältlich. Spezielle Badges weisen darauf hin, dass es sich um die Launch Edition handelt.

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Der Ioniq 6 N macht Spaß

Die restlichen Zutaten bleiben unberührt, schließlich macht der Hyundai Ioniq 6 N bereits in Serie einfach Spaß. Auch wenn Elektromobilisten reinsten Wassers das künstlich animierte 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe seltsam finden: Mit präzisen Schaltstößen – auf Wunsch! Man kann das auch deaktivieren – und einem spürbaren Zwischengasfeeling wird ein Verbrenner-Charakter erzeugt, der hartnäckige E-Verweigerer schnell überzeugt. Darüber hinaus ist der N einfach schnell in seinen Reaktionen. Egal ob Lenkrad oder Fahrpedal: Impulse werden sofort umgesetzt. Und das Beste: Im Vergleich zum Ioniq 5 N liegt der 6er näher an der Straße, vermittelt somit noch mehr Sportwagengefühl.

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Die Fakten zur Launch Edition