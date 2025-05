Posted by: Mag. Severin Karl

Erst spät kam der Lexus ES nach Europa, die achte Generation bringt neben einer Hybridversion auch Elektroantrieb.

Bereits 1989 stellte Lexus dem Flaggschiff LS einen kleineren ES zur Seite – er kam allerdings nicht nach Österreich. Ein V6 war lange das Maß der Dinge, bis bei der sechsten Generation ab 2012 auch eine Hybridvariante erhältlich war. Mit der achten Generation, die im Frühjahr 2026 startet, erweitern die Japaner nun ihr Angebot.

Luxus an Bord

Die 5,14 Meter lange Limousine wird es als Hybrid ES 300h mit 148 kW/201 PS ebenso geben wie als Vollelektriker ES 350e mit 165 kW/224 PS (Vorderradantrieb) bzw. ES 500e mit 252 kW/343 PS (Allradantrieb). Über Batteriegrößen, Reichweiten, Ladeleistungen und ähnlich profane Dinge wird bei Lexus noch nicht laut gesprochen. Lieber betont man den Luxus an Bord, was beim bequemeren Einsteigen durch eine erhöhte Sitzposition beginnt. Für die Gäste in der zweiten Reihe: Hinterm Beifahrer lässt sich ein Ottomane mit Beinauflage als Option bestellen. Der Beifahrersitz lässt sich nach vorne klappen, „um die Sicht nach vorne zu verbessern“, so der Importeur. Keiner denkt hier an Ladefreundlichkeit und lange Bretter, die auf diese Art duchgeladen werden könnten. Debüt feiern im ES Bambus-Applikationen, die in die Ambientebeleuchtung integriert werden sowie eine neue Kunstlederprägung. Stolz ist man auf die bestmögliche Platzierung des Mark Levinson Surround Sound Systems. Beim Fahren selbst sollen diverse Verstärkungen für Vibrationsfreiheit sorgen, das Fahrzeug aber ebenso agiler scheinen lassen.



Noch keine Preisangaben