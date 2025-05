Posted by: Roland Scharf

Erst seit Kurzem in Österreich auf dem Markt, startet Leapmotor mit zwei interessanten Modellen, die interessante Nischen für sich gefunden haben. Besonders spannend: das Kompakt-SUV C10.

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass man bei Leapmotor die Dinge ein wenig anders angeht. Immerhin sieht man sich nicht als klassische Autofirma, sondern als Tech-Company, deren Produkte halt vier Räder haben. Der Fokus liegt aber auf Software, Digitalisierung und kreativen Lösungen. Gemeinsam mit Stellantis startet man nun auf diversen europäischen Märkten voll durch – und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen: Schlank, smart und sparsam, diesen Ansatz verfolgt man etwa beim fünftürigen E-Zwerg T03 für knapp über 19.000 Euro. Aber noch erstaunlicher ist das zweite Modell namens C10.

Familiär flachlegbar

Gebaut im Stammwerk in Hangzhou, handelt es sich um eine völlige Neuentwicklung des bei Privatkunden beliebten Formats: 4,7 Meter lang, vier vollwertige Sitzplätze, Heckantrieb, optionale Anhängerkupplung und 420 Kilometer Reichweite dank eines Stromspeichers mit 69,9 kWh Fassungsvermögen. Das Konzept wirkt modern, aber nicht übertrieben, womit man vor allem Umsteiger überzeugen möchte. Zwei große Displays verwalten alle Informationen, das Platzangebot ist voll familientauglich, die Verarbeitung und Optik gefällig. Cool auch die „babyfreundlichen" Kunst- lederbezüge (Zitat) aus Silikon sowie Beifahrersitz und Rückbank sind vollständig flachlegbar. Damit entsteht eine riesige Liegefläche, was in Kombination mit dem 2,1 Quadratmeter großen Panorama- dach ein schönes Urlaubsbett ergeben kann. Man merkt in vielen Details den Fortschritt zum T03. Alles wirkt durchdacht, wohl über- legt, zudem hat man für effiziente Fertigung alle Funktionen in ein Steuergerät integriert. Der Preis? Startet bei 39.400 Euro, was eine echte Ansage ist im Vergleich zu Peugeot 3008 oder Opel Frontera.

Variantenreich

Dem nicht genug, folgt nächstes Jahr ein Einstiegs-SUV namens B10 genauso wie ein C10 mit 600 Kilometer Reichweite. Eine Variante mit Range Extender und 1.000 Kilometer Reichweite ist ebenso angekündigt und 2026 wird das große SUV-Derivat namens C16 lanciert.

Interview mit Christian Bley, Brand Manager Leapmotor Austria

Wie weit sind Sie mit dem Händlernetz in Österreich?

Aktuell haben wir 25 Händler plus zwei Outlets und zwei weitere Servicebetriebe. Und wir haben bis Sommer die nächsten fünf in Planung.

Ist dann der Endausbau des Netzes schon erreicht?

Ich denke, bei 35 sind wir schon in der richtigen

Richtung unterwegs. Wir haben jetzt noch zwei, drei geografische Lücken, aber der Endausbau wird bei knapp unter 40 sein.

Sind das alles schon Stellantis-Betriebe?

Bis jetzt Ja. Wobei wir natürlich für alle Anfragen offen sind. Wenn sich ein Betrieb für Leapmotor interessiert, sind wir auf jeden Fall gesprächsbereit.

Welches Modell wird sich wo durchsetzen?

Der Mix ist relativ durchmischt. Der Kleine wird gerne als Zweitwagen genommen, während der C10 mittlerweile überall ganz gut ankommt.

Also gibt es keine definierte Zielgruppe?

Die ist relativ breit gefächert. Was wir jetzt schon sehen, ist, dass der Großteil der Kunden privat und zwischen 30 und 40 ist. Firmenkunden haben wir derzeit noch wenig, aber wir sind ja auch erst im Februar gestartet.

Gibt es mehr Nachfrage nach Elektroautos oder Range Extender?

Wir haben viele Probefahrten und man muss gucken, was sich durchsetzt. Aber von den Verkäufen sind es mehr BEV.