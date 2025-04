Mazda6e: Vorverkauf der Elektro-Limousine beginnt

Posted by: Mag. Severin Karl

Im Sommer 2025 beginnt Mazda in Österreich mit den Auslieferungen der vollelektrischen 6er-Neuauflage. Die Preise gehen unter 43.500 Euro los.

Vertrauen beginnt beim Einhalten von Versprechen. Als wir im Jänner Mazda6e startet im Sommer 2025 titelten, teilte uns der Importeur als angepeilten Startpreis der neuen Elektrolimousine 45.000 Euro mit. Siehe da: Nun, kurz vor dem Vorverkauf, sind daraus konkret 43.475 Euro Basispreis geworden. Und der Sommer als Marktstart stimmt ebenso nach wie vor.

Mazda hält Multi-Solution-Strategie bei

Vorn eine prägnante Front, hinten 466 Liter Kofferraum und dazwischen viel Platz und Komfort für die Passagiere. Der Mazda6 führt die Marke, die in Österreich derzeit auf Platz 18 bei den Neuzulassungen (Stand: Februar 2025) liegt, in die Elektrozukunft, nachdem der MX-30 als erstes BEV einen sehr ungewöhnlichen Ansatz verfolgte.



Christian Heider, Geschäftsführer von Mazda Austria, erklärt: „Wir verfolgen weiterhin eine Multi-Solution-Strategie mit dem Ziel, unseren Kunden auch in den kommenden Jahren zu ihren individuellen Bedürfnissen passende Antriebssysteme anbieten zu können – von elektrifizierten, hocheffizienten Verbrennungsmotoren über Vollhybrid-Antriebe bis hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen.“ Auf die Prognosen für das laufende Jahr angesprochen, setzt er 400 bis 500 Einheiten als Ziel für den Mazda6e. Zum Vergleich: 6.976 Fahrzeuge konnte Mazda im Volljahr 2024 in Österreich neu zum Verkehr zulassen. Davon 111 MX-30.



Die technischen Daten kennt ihr ja bereits, auch die Luxusvariante Takumi Plus haben wir bereits angeteasert. Neu sind nun die Fakten zu den Lackierungen: Acht Metallic-Töne stehen bereit, darunter das markentypische Soul-Red, das beim CX-80 eingeführte Melting Copper und das Aero Grey, das man vom MX-5 kennt. Serienmäßig sind 19-Zöller im Aero-Design.



Am 8. April geht der Vorverkauf los!