Mehr Reichweite, kürzere Ladezeiten: Toyota bZ4X

Das japanische Elektro-SUV leistet nun maximal 343 PS und lädt je nach Linie mit 22 kW AC. Plus: neues Basismodell mit 57,7-kWh-Batterie.

In der zweiten Jahreshälfte 2025 ist es soweit: Der 2022 eingeführte Toyota bZ4X wird aufgewertet. Dabei wurde an mehreren Stellschrauben gedreht, mit denen die Attraktivität des etwa 4,7 Meter langen Elektro-SUV deutlich erhöht wird.

Batterie für Einsteiger

Erstmals gibt es etwa zwei Batteriegrößen zur Auswahl: Während die 73,1-kWh-Batterie eine leicht erhöhte Kapazität darstellt, gibt es mit der 57,7-kWh-Batterie künftig einen echten Einsteiger. Dieser ist stets mit Frontantrieb im Angebot, während die größere Batterie die Wahl zwischen Frontantrieb und Allradantrieb bietet. Zu den Leistungen: Mit 123 kW/167 PS ist der Einsteiger ein braver Familienfreund, während mit der großen Batterie bereits 165 kW/224 PS (Vorgänger: 150 kW/204 PS) im Datenblatt stehen. Der Allradler leistet 252 kW/343 PS, ein echter Sprung zum bisherigen 4x4 mit 160 kW/218 PS. Vorbehaltlich der Homologation spricht Toyota von Reichweiten bis maximal 573 Kilometer. Spannend finden wir die Reichweite mit der neuen Basis-Batterie – hier gibt sich Toyota aber noch bedeckt.



Was wurde verbessert? Etwa die "kompakten, leichten und energieeffizienten e-Achsen", so Toyota. Zum Einsatz kommen hier jetzt Siliziumkarbid-Halbleiter (SIC), die zur drastisch erhöhten Leistung beitragen. Abgesehen von den Toyota-Modellen mit GR-Emblem wird der neue bZ4X-Allradler damit zu einem der leistungsstärksten Modelle mit dem Marken-Logo in Europa.

Jetzt zieht er was weg!

Ganz wichtig für jene, die Anhänger ziehen müssen: Mit Allrad verdoppelt sich die bisherige maximale Anhängelast auf 1.500 Kilogramm! Zum Laden: Es gibt – je nach Ausstattungslinie – auch einen 22-kW-Onboard-Charger, DC bleibt das Maximum bei 150 kW. Natürlich wurde auch das Außen- und Innendesign angegriffen, vorne sieht der bZ4X etwa schlanker aus, die Aerodynamik wurde zart optimiert. Eine neue Mittelkonsole bindet digitale Geräte besser ein und auf der Instrumententafel finden wir ein serienmäßiges 14-Zoll-Multimediadisplay.



Verbesserungen soll auch das Fahrwerk bringen, gemeinsam mit Aktualisierungen an der Karosserie bringt das ein niedrigeres Geräuschniveau sowie eine Fahrdynamik, die mehr Spaß machen soll. Manuell aktivierbar ist die nun serienmäßige Batterie-Vorkonditionierung, natürlich kannn das auch das Navi übernehmen, wenn DC-Stationen angesteuert werden sollen.



Ein Umstand, der per OTA-Update (over-the-air) auch in aktuelle Modelle des bZ4X kommt: Mit einer neuen Navi-Funktion lassen sich Routen auswählen, bei denen die bequeme Erreichbarkeit passender Ladestationen auf dem Weg im Fokus steht. Hier wird nicht zuletzt der aktuelle Stand der Batterie und die verbleibende Reichweite berücksichtigt.