Mercedes präsentiert neuen CLA auch als Elektroauto

Posted by: Mag. Severin Karl

Wenn der neue CLA im Sommer in die Mercedes-Schauräume rollt, tut er das rein elektrisch. Erst 2026 wird 48-Volt-Hybridtechnologie nachgereicht.

Wow, die Elektrovarianten des Mercedes CLA sind eine starke Ansage. Allein die Optik mit dem charakterstarken "Sternen-Grill" und dem Leuchtband über die ganze Front ist gelungen. Ansonsten entfernt sich das 4.723 Millimeter lange Fahrzeug nicht zu weit vom aktuellen Markenauftritt, verschreckt somit niemanden. Bislang nicht vom CLA gewohnt: Wenn die Fahrzeuge im Sommer nach Österreich kommen, tragen sie stets den leider fürchterlich sperrigen Namenszusatz "mit EQ Technologie", was bedeutet, dass es sich um reine Stromer handelt!

800-Volt-Technologie für kurze Ladestopps

Und um was für welche! Mercedes verspricht feinste Ware, auch wenn wir befürchten, dass sich das – wie von den Stuttgartern zu erwarten – in den Preisen spiegeln wird. Angaben dazu gibt es noch keine.

Jedenfalls: Mit der 800-Volt-Elektroarchitektur tritt der CLA zukunftsfit auf, kann je nach Variante bis 325 Kilometer Reichweite in zehn Minuten nachladen. Auf diese Art erinnert der Besuch beim Highspeed-Charger fast schon an einen Stopp an der Tankstelle. Was man ebenso hervorheben muss, auch wenn es eigentlich nur ein kleines Detail ist: Es gibt einen Frunk! Damit haben es die deutschen Automarken ja grundsätzlich nicht so. 101 Liter sollen sich ausgehen, ein Handgepäcks-Trolley passt laut Mercedes ebenso rein wie eine Getränkekiste mit 0,33-Liter-Flascherln. Natürlich ist der Front Trunk für das Ladekabel prädestiniert. Dann fällt das Zweigang-Getriebe auf, mit ihm soll der CLA sowohl ein toller Sprinter wie ein effizienter Reisewagen sein. Auch lässig ist die Multi-Source-Wärmepumpe, mit der serienmäßig drei Energiequellen parallel genutzt werden können. Die Abwärme des elektrischen Antriebs und der Batterie sowie die Luft aus der Umgebung. Der Umweg über einen Wasserkreis wird so eingespart. So soll sie bloß ein Drittel der Energie im Vergleich zu klassischen Systemen benötigen.



Antrieb an der Hinterachse oder Allrad

Dröseln wir kurz die beiden Versionen auf, die zu Beginn auf den Markt kommen: Gestartet wird mit dem CLA 250+ mit EQ Technologie. Er leistet 200 kW und liefert 335 Nm, womit 6,7 Sekunden auf 100 km/h drin sind. Mit 12,2 bis 14,1 Liter Verbrauch sollen 694 bis 792 Kilometer Reichweite mit dem Antrieb an der Hinterachse möglich sein. Beim CLA 350 4Matic mit EQ Technologie liegen 260 kW Leistung und 515 Nm Drehmoment an, der Sprint geht mit 4,9 Sekunden entsprechend flotter, der Verbrauch liegt aber nur dezent über dem 2WD-Bruder: 12,5 bis 14,7 Liter. Reichweite: 672 bis 771 Kilometer.



Was beide eint: Der nutzbare Energiegehalt der Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie (NMC) beträgt 85 kW, die AC-Ladeleistung liegt bei 11 kW und die DC-Ladeleistung bei maximal 320 kW. 325 Kilometer in zehn Minuten haben wir bereits erwähnt, da geht es um den 250er, beim 350er sind bestenfalls 315 Kilometer in zehn Minuten nachgeladen. In einem neuen "One-Box-Bremssystem" werden einzelne Bauteile kompakt zusammengefasst, unterm Strich soll die Rekuperation (bis 200 kW Leistung!) dadurch optimiert werden. Nachdem es sich um ein By-Wire-System handelt, soll der Fahrer nichts davon mitbekommen, wie der Benz gerade bremst. Die Höchstgeschwindigkeit ist stets auf 210 km/h beschränkt. Fein für jene, die schon mit den Füßen scharren: Mit einem OTA-Update (over-the-air) soll die Funktion des bidirektionalen Ladens in späterer Folge verfügbar gemacht werden.

Und innen?

Serienmäßig lässt ein riesiges Panoramadach viel Licht herein, ein Mittenspriegel ist dabei nicht nötig, zu öffnen ist es aber nicht. Von einem Rollo wird bei Mercedes nicht gesprochen, mit wärmedämmendem Glas, Infarot-Folie und Low-Emissivity-Beschichtung muss man auskommen. Wer schlicht das Licht von oben nicht mag, hat Pech.

Vorerst besteht der MBUS Superscreen aus zwei Bildschirmen, einem 10,25-Zoll-Schirm hinter dem Lenkrad und einem 14-Zoll-Zentraldisplay. In weiterer Folge ist dann auch der abgebildete Screen (14 Zoll) für den zweiten Frontplatz als Option verfügbar. Als "intelligentestes Mercedes-Benz Fahrzeug aller Zeiten", so der Autohersteller, gibt es erstmals OTA-Updates für die Gesamtfahrzeug-Software samt der Fahrassistenzsysteme, eine neue MBUX-Generation für ein noch intuitiveres und individuelleres Kundenerlebnis sowie einen neuen MBUX Virtual Assistant, der als erstes System in einem Automobil künstliche Intelligenz von Google und Microsoft für natürliche und komplexe Gespräche bietet.

Im nächsten Jahr folgen dann die ersten Versionen des CLA, bei denen ein Verbrennungsmotor an Bord ist. Es handelt sich um ein 48-Volt-Hybridsystem, das so ausgefeilt sein soll, dass auch hier elektrische Fahrten immer öfter Teil des Alltags sind.