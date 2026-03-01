MG4 EV Urban – Maß statt Maximierung

Guest authors: Achim Mörtl,

MG bringt ein E-Auto nach Österreich, welches speziell für die Anforderungen der urbanen Mobilität konzipiert wurde. Keine überdimensionierten Batterien, keine unnötige Masse, vielmehr ein klar kalkuliertes Konzept.

Das klar kalkulierte Konzept beruht auf Basis der neuen E3-Plattform mit integrierter Cell-to-Body-Struktur. Die Batterie ist hier konstruktiv eingebunden, was Steifigkeit und Raumausnutzung verbessert, und genau hier liegt auch die Stärke dieses Fahrzeugs.

Dynamisch genug für den City-Alltag

Zwei Batteriegrößen mit 43 kWh (150 PS) sowie 54 kWh (160 PS) stehen zur Auswahl und liefern bis zu 416 Kilometer Reichweite nach WLTP was für den urbanen Verkehr, Pendelverkehr und auch für einen Familienausflug wohl ausreichend sind. Geladen wird von 10 auf 80 Prozent in rund 20 beziehungsweise 30 Minuten. Die Beschleunigung auf 100 km/h erfolgt in etwas über neun Sekunden, und wenn man ehrlich ist, ausreichend dynamisch für Stadtverkehr und Überlandpassagen.

Auch Dank der etwas größeren Abmessungen gegenüber dem MG4 EV ist das Raumgefühl im Innenraum offen und großzügig. Die 479 Liter Kofferraumvolumen plus 98 Liter unter dem Ladeboden ergeben ein solides Platzangebot, das sich bei umgelegter Rückbank auf bis zu 1.364 Liter erweitern lässt.

Ein aufgeräumter, funktionaler Innenraum

Hinzu kommen 30 clever platzierte Ablagefächer und eine schwebende Mittelkonsole, die, bedenkt man all die Utensilien die man mit sich führt, einen echten Alltagsvorteil bringen. Kabel, Getränkeflaschen, Tablets oder Taschen verschwinden dort, wo man sie braucht. Der Urban wirkt dadurch aufgeräumt und funktional zugleich.

Im Cockpit zeigt sich, dass Kundenfeedback nicht ignoriert wurde. Neben dem 12,8-Zoll-Touchscreen und dem 7-Zoll-Fahrerdisplay gibt es wieder physische Bedienelemente für zentrale Klima- und Multimediafunktionen. Haptische Tasten statt reiner Touch-Flächen, eine Entscheidung zugunsten der Bedienbarkeit im dichten Verkehr.

Auch die Fahrdynamik ist stimmig

Fahrwerk und Lenkung sind ausgewogen abgestimmt. Der Urban filtert Unebenheiten sauber, bleibt stabil und vermittelt über die angenehm gewichtete Lenkung ein klares Feedback. Für diese Preisklasse ist das fahrdynamische Niveau bemerkenswert stimmig.

Mit einem Einstiegspreis ab 24.990,00 Euro (bzw. 19.990 Euro inkl. allfälliger Bonifikationen laut dem Importeur) setzt MG im österreichischen Markt ein deutliches Signal, und zeigt mit dem MG4 EV Urban, wie leistbare Elektromobilität aussehen kann: kompakt, funktional und technisch vernünftig dimensioniert, im Grunde genau die richtig Antwort für den urbanen Alltag.



Der MG4EV Urban ist ab sofort bestellbar und wird ab April 2026 bei den Händler im Schauraum stehen.

Wichtige Daten