MGS5 EV startet in der SUV-Klasse um 4,5 Meter

Als vollelektrisches SUV in beliebter Größe ist der Neue im MG-Portfolio ab sofort zu bestellen. Start unter 35.000 Euro

Haken wir gleich die Sache mit dem Preis ab: Der Importeur spricht von einem Basispreis ab 32.590 Euro, rechnet hier aber schon den E-Mobilitätsbonus von 2.400 Euro mit hinein. Nachdem dieser derzeit für alle gilt, darf man das als aktuellen Aktionspreis ruhig so stehen lassen. MGS5 also, was ist das? Ein vollelektrisches SUV, bei dem das Maßband 4,47 Meter anzeigt. Somit ist es etwas länger als der ZS EV und auch der aktuelle ZS Hybrid+.

Zwei Batteriegrößen ab 49 kWh

Beim Importeur spricht man davon, dass der MGS5 die Tugenden des MG4 Electric aufgreift und Verbesserungen mitbringt. Neue Technologien, Komfortfeatures sowie ein großzügiger Innenraum werden hier speziell erwähnt. Comfort und Luxury sind als Ausstattungslinien bekannt, beim Einsteiger besteht die Wahl zwischen Standard Range und Long Range, das höher positionierte Modell bietet immer die größere Batterie. Bei der 49-kWh-Version nennt MG die Reichweite nicht, für die 64-kWh-Batterie heißt es: 480 Kilometer beim Comfort-Modell und 465 Kilometer beim Luxury. Die Ladeleistungen sind gerade noch okay, hier matcht man sich eher mit den anderen Angeboten dieser Preisklasse. Mit 120 kW kann die kleinere Batterie in 24 Minuten auf 80 Prozent gebracht werden, die größere Batterie saugt sich mit 139 kW in 28 Minuten auf den typischen SoC (State of Charge).



Im Cockpit findet sich ein 12,8 Zoll großer Touchscreen, die Fahrerinfos werden auf einem 10,25-Zoll-Display angezeigt. Sitzheizung vorn und Lenkradheizung sind immer dabei, beim Luxury gibt es abgedunkelte Scheiben hinten und eine Lordosenstütze für den Fahrer, Ledersitze sind ebenso inkludiert. Wichtig: MG denkt an echte Tasten, um die Bedienung ablenkungsfrei zu erleichtern: Klimaanlage, Musik und einiges mehr verfügen über physische Tasten. Apple- und Android-Handys sind kabelfrei zu verbinden, gut so. Diverse beliebte Apps wie YouTube, Spotify oder TikTok sind im System vorinstalliert und lassen sich direkt über den Touchscreen nutzen. Beim Kofferraum reichen 453 Liter für den Alltag, stehen größere Transportaufgaben an, lässt sich der Kofferraum mit umgeklappten Rücksitzen auf 1.441 Liter erweitern.



170 kW Leistung stehen MGS5-Piloten bereit, dazu kommt ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Für den Comfort Long Range nennt MG somit 6,3 Sekunden als Sprintwert auf 100 km/h. Gleich fünf Fahrmodi werden spendiert: Mit Normal, Sport, Comfort, Snow und Custom kann sich das Fahrzeug an die jeweiligen Bedingungen anpassen.



Die Aktionspreise:

MGS5 Comfort Standard Range: 32.590 Euro

MGS5 Comfort Long Range: 36.090 Euro

MGS5 Luxury Long Range: 38.590 Euro

Inkludiert sind sieben Jahre (bzw. 150.000 km) Herstellergarantie.