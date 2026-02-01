Mitsubishi: Neuer Stromer plus PHEV-Sondermodell

Posted by: Mag. Severin Karl

Das Elektro-SUV Eclipse Cross startet im zweiten Quartal 2026 mit der größeren Batterie und der Outlander ist bald als luxuriös ausgestattete Black Edition erhältlich.

Die Denzel Autoimport GmbH, die Mitsubishi nach Österreich importiert, hat einen kleinen Blick zurück und einen ausgiebigeren nach vorn geworfen. Vor allem beim Ausblick ist für Fans der elektrifizierten Fortbewegung einiges dabei.

So lief das Vorjahr – die Ausgangslage

2025 wurden in Österreich 2.912 Mitsubishi gesamt in Österreich neu zugelassen, damit hält man bei 1,02 Prozent Marktanteil. Ein Umstand, der nicht zuletzt auf bislang mangelnde Attraktivität für große Flotten zurückzuführen ist. Das Publikum der Marke sind zu 95 Prozent Privatkunden – ein richtig hoher Anteil. Flotten greifen aktuell gerne zu Elektroautos, hier hat Mitsubishi seit dem i-MiEV (2017 ausgelaufen) nichts mehr im Angebot. Und am Bestseller ASX (2025: über 1.000 Einheiten verkauft) sieht man, worauf die Privathaushalte abfahren. Knapp neun Monate des letzten Jahres war auch der neue Outlander, immer ein Plug-in-Hybrid, bereits im Programm. Von ihm konnten etwa 400 Fahrzeuge neu zugelassen werden. Nicht schlecht für ein Topmodell.

Was 2026 nach Österreich kommt

Im gerade angelaufenen Jahr möchte man wachsen und dazu hat man gute Voraussetzungen, denn neben dem nach wie vor neuen Outlander kommen der Grandis (als Mildhybrid oder Hybrid) und der Eclipse Cross auf den Markt. Letzerer ist der erste Stromer seit dem i-MiEV und endlich können elektrische drei Diamanten nicht nur im urbanen Umfeld spazieren gefahren werden. Mit der großen Batterie (87 kWh), sie macht zum Marktstart den Einstand, können über 630 WLTP-Kilometer absolviert werden. Was wir für den Alltag schätzen, lest ihr in Schon gefahren: Mitsubishi Eclipse Cross. In späterer Folge wird eine 60-kWh-Batterie nachgereicht. Die geringere Kapazität und das Basis-Ausstattungsniveau Inform machen diese Variante günstiger: Start unter 45.000 Euro, sagt Mitsubishi. Das große Powerpack startet ab Invite, so sind schon Google Built-in, beheiztes Lenkrad etc. enthalten. Hier beginnen die Preise unter 50.000 Euro. Und das für ein Auto, das voll für die Familie taugt – das Kofferraumvolumen lautet 545 bis 1.670 Liter. Bei den Prognosen sind die Österreicher vorsichtig, mit 150 zugelassenen Eclipse Cross im ersten Jahr wäre man zufrieden.



Inklusive Outlander haben bald also drei neue Modelle innerhalb von 12 Monaten in die Schauräume gefunden. Der Importeur spricht stolz von der umfangreichsten Palette seit Jahren. Mit nachhaltigem Wachstum werden 4.000 Neuzulassungen als Prognose für 2028 abgegeben. Geschäftsführer Heimo Egger betont dazu gerne noch die Garantie, die bis zu 8 Jahre lang für ein gutes Gefühl sorgt.



Zwei Sondermodelle kündigt er ebenso an: Neben dem ASX Black Edition freuen sich E-Freunde auf den Outlander Black Edition, der die Alltagswege mit seinem PHEV-System durchaus elektrisch abspulen kann. Zu den Extras an Bord gehören: 18-Zoll-Leichtmetallfelgen (schwarz glänzend), Designelemente in schwarz glänzend an der Fensterlinie und induktives Laden für Smartphones. Die Lackierungsoptionen: Sunrise Rot oder Sunrise Rot und Crystal Weiß mit schwarzem Dach sowie Onyx Schwarz mit silbernem Dach.