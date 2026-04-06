Mitsubishi Outlander im Test: Wendige Neuauflage

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit über 300 System-PS beeindruckt die aktuellste Generation des japanischen PHEV-Pioniers. Enge Parkgaragen oder städtischen Stress nimmt das 4,71 Meter lange SUV mit Gelassenheit.

Wer den Blick gleich auf das Ende des Datenkastens richtet, darf durchatmen: Über 60.000 Euro kostet dieses Plug-in-SUV nur, wenn die feine Diamond-Ausstattung gewählt wurde. In unserem Fall kommt noch das schicke Moonstone-Grau (nur Weiß ist aufpreisfrei) und das schwarze Dach dazu. Grundsätzlich startet der Outlander bei 51.990 Euro.

Deutlich stärker als bisher

Zwei Dinge stechen beim neuen Outlander besonders hervor: Der PHEV-Pionier wurde mit 306 PS drastisch stärker (bisher: 252 PS) und die elektrische Reichweite im Alltag ist ebenso gestiegen. In Phasen reiner City-Fahrten können Leichtfüße am Pedal auch über 80 Kilometer erreichen (Batterie: 22,7 kWh). Leises Surren im Akkubetrieb inklusive.

Wir konnten bei der Fahrzeugpräsentation 2025 bereits Geländeerfahrung sammeln. Offroad kommt das relaxte Fahrwerk gut an, sanft wogend gleitet man selbst über ruppige Untergründe. Die volle Systemleistung ruft man auf Asphalt lieber nur dann ab, wenn es geradeaus geht. Nach wie vor taugt die Auslegung des Plug-in-Hybridsystems auch für rein elektrische Autobahnfahrten. Wer regelmäßig aufladen kann, stromert ohne Reue bis 135 km/h schnell. In Zusammenarbeit mit dem großvolumigen Benziner sind es 170 km/h.

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Unerwartet wendig

Hervorragend und für ein SUV der 4,7-Meter-Klasse ungewohnt, ist der tolle Wendekreis. Eine enge Parkgarage oder das Wenden im städtischen Stress verlieren sofort ihren Schrecken. Im Gelände natürlich ebenso praktisch. Auch die Bedienung entspannt. Schnell sind die vorkonfigurierten Assistenzsysteme aktiviert, das Head-up-Display hat links vom Lenkrad eine eigene Taste, man muss nicht am Touchscreen zu suchen beginnen. Findet man bei PHEV-Modellen nicht immer: Es stehen fünf Rekuperationsstufen bereit, sie sind mit Wippen am Lenkrad easy justierbar. Gut zurechtgekommen sind wir auch mit dem Kofferraum, dem wir jederzeit mehr Volumen als im Datenblatt steht zutrauen würden. Zusätzlich lassen sich die Lehnen in eine aufrechte Cargo-Stellung bringen.

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Mehr als nur fein ausgestattet

Natürlich ist der Preis etwas happig. Man darf aber nicht vergessen, dass ein Outlander im Gelände mehr ist, als nur ein fein ausgestattetes (Dreizonen-Klima, Yamaha-Sound, Ledersitze mit Sitzheizung auch hinten, Panorama-Glasschiebedach etc.) SUV. Ohne Aufladen sind 6,5 Liter Verbrauch möglich, rein elektrisch fließen 25 kWh Strom im Schnitt. Dazwischen ist je nach Fahrprofil und Aufladetaktik alles möglich.