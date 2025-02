Nissan Ariya Nismo mit Österreich-Preis

Posted by: Mag. Severin Karl

Endlich sind die konkreten Leistungsdaten und auch der Preis des Top-Ariya mit 320 kW/435 PS und e-4orce Allradantrieb bekannt.

Bereits im Sommer 2024 titelten wir Motorsportmarke geigt auf, als es um die erste Vorstellung des Nissan Ariya Nismo für Europa ging. Was wir damals nicht ahnen konnten, war die Neuordnung der Preise auf dem Markt. Entsprechend positiv überraschend ist der Einstieg für das vollelektrische Topmodell der Japaner: 65.390 Euro.

Und der Sprintwert?

Was damals ebenso nicht kommuniziert wurde: Der Sprintwert von 0 auf 100 km/h, Nachdem der "gewöhnliche" Allradler mit 225 kW/306 PS in 5,1 Sekunden auf Landstraßentempo beschleunigen kann, waren wir uns sicher, dass der Nismo die 5 Sekunden knacken muss. Leichte Enttäuschung nach dem Verlautbaren der Daten und des Preises: Man muss mit glatten 5 Sekunden zurechtkommen. Sollte einen also ein Nicht-Nismo herausfordern (Anm.: Wir begeben uns hier in eine Fantasiewelt), dann ist das Rennen noch lange nicht gelaufen. Auch das Drehmoment von 600 Nm ist schließlich gleich, auch wenn die Zeile mit der Leistung im Datenblatt mit 320 kW/435 PS ein deutliches Plus aufweist.



Nur damit jetzt keiner jammert: Immerhin sind es nur 1.400 Euro Aufpreis zu einem Ariya e4orce 87 kWh in Evolve-Ausstattung. Und neben der hohen PS-Angabe finden Nismo-Käufer zahlreiche Feinheiten, die den Kauf für Fans rechtfertigen. Alleine die Abstimmung des Allradsystems soll Sportfahrer mit der Zunge schnalzen lassen, denn mit 40:60 fällt die Auslegung hier deutlich hecklastiger aus. Auch die Spurtreue soll besser sein, die Sportabteilung Nismo möchte das sogar beziffert wissen: konkret um 12 Prozent optimiert, heißt es. Wir zitieren ein wenig: "Die überarbeitete Aufhängung verfügt über modifizierte Stabilisatoren, Federn und Stoßdämpfer, um eine ideale Balance und Kontrolle sowie eine höhere Agilität bei höheren Geschwindigkeiten sicherzustellen. Die optimierte Lenkung wiederum sorgt für mehr Feingefühl und ein direkteres Ansprechverhalten bei höherem Tempo." Naja, vielleicht sollte man es doch einmal auf eine Challenge mit dem bisherigen e4orce-Ariya ankommen lassen?

Lauter Feinheiten an Bord

Eine modifizierte Energierückgewinnung, spezielle Michelin-Reifen, ein neuer Spoiler, ein ebenso neuer Frontsplitter und ein verlängerter unterer Stoßfänger gehören zu den Nismo-Eigenheiten des japanischen Elektro-SUVs. Bei den Alufelgen wird von einem "mit Schmiederädern vergleichbaren Verhältnis zwischen Festigkeit und Gewicht" gesprochen, was "den Designern die Verwendung dünnerer Speichen ermöglicht, was die Kühlung verbessert."



Sportliche Sitze mit Nismo-Logo und typisches Sportflair im Cockpit – rote Nähte, eh klar – sind gesetzt. Eine geschwärzte offenporige Holzstruktur findet sich bei den Zierakzenten. Im Februar 2025 sollen die Auslieferungen in Österreich beginnen. Erkennbar sind die Nismo-Modelle nicht zuletzt an den möglichen Lackierungen: Dark Grey und Pearl Black als Monofarben und Pearl White sowie Stealth Grey mit schwarz abgesetztem Dach.