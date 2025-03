Posted by: Mag. Severin Karl

Valentin Bontus fährt nun das große Elektro-SUV von Kia. Der Kitesurfer, der 2024 in Marseille eine Goldmedaille holte, startet mit Kia Austria Richtung Olympische Spiele 2028 in Los Angeles.

„Mein Sport erfordert es, dass ich viel unterwegs bin", stellt Valentin Bontus von Beginn an klar. Allein im Rahmen seiner Olympia-Kampagne sind es etwa 200 Tage im Jahr, wo der Kitesurfer unterwegs ist, um an Wettkämpfen teilzunehmen und zu trainieren. „Deshalb ist es für mich besonders wichtig, ein zuverlässiges und maximal komfortables Auto mit viel Platz für mein Equipment zu haben, das mich sicher an meine Ziele bringt." Sein Wunsch wurde erhört: Kia Austria stellt einen EV9 für den Goldmedaillensieger der Olympischen Spiele in Marseille 2024 zur Verfügung.

Weniger Stress beim Trainieren

Im Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Auch als Vorbild junger Menschen ist der 24-Jährige Markenbotschafter dabei unterwegs. Die Werte des Importeurs und des Sportlers decken sich vor allem in Bezug auf dem Engagement für die Umwelt und dem Streben nach nachhaltigen Lösungen. „Ich bin begeistert, mit Kia einen Partner an meiner Seite zu haben, der meine Leidenschaft für Sport und Nachhaltigkeit teilt. Es ist das perfekte Auto, um meine sportlichen Ziele zu erreichen und gleichzeitig lokal emissionsfrei unterwegs zu sein. Mobilität bedeutet für mich Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch Verantwortung – mit dem EV9 kann ich beides vereinen.“

Auf das Fahrgefühl angesprochen, meint Bontus: „ Man kommt mit viel mehr Ruhe ans Ziel. Elektromobilität ist einfach weniger stressig.“ Er könne den EV9 etwa an abgelegenen Trainingsplätzen auch als mobile Stromquelle nutzen. Ein weiterer Vorteil des 5,01-Meter-SUVs.