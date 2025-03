Renault 4: Retrodesign unter 30.000 Euro

Posted by: Mag. Severin Karl

Der R4 als E-Tech Electric ist in drei Ausstattungslinien und zwei Batterievarianten bestellbar. Maximale Reichweite: 409 Kilometer.

Renault hat einen Retro-Lauf. Nach dem R5, der die Herzen mit seinem sportlichem Anstrich höher schlagen lässt, folgt nun der R4, der viele Menschen im besten Alter an ihre Kindheit denken lässt. Statt Sportlichkeit wird hier der Familiensinn angesprochen. Sind wir früher nicht alle mit knapp vier Meter langen Autos zu fünft in den verdienten Urlaub gefahren?

Urban oder komfortabel

Um konkret zu werden: Erstens heißt das neue Fahrzeug der Franzosen mit vollem Namen Renault 4 E-Tech Electric und zweitens messen wir 4.140 Millimeter Außenlänge. Aber viel wichtiger: Die Österreich-Preise sind nun endlich bekannt! Der Bestellstart erfolgte am 12. März und mit 29.390 Euro bleibt der Importeur knapp unter der psychologisch wichtigen 30er-Schwelle. Mit dem Beinamen "urban range" wird verdeutlicht, dass das Basismodell mit der 40 kWh großen Batterie (NMC-Lithium-Ionen) keine allzu großen Sprünge machen kann, wobei 308 WLTP-Kilometer für den Alltag ausreichend sind. Mit der kleinen Batterie kommt der 120 PS starke Elektromotor zum Einsatz.



Höher, schneller, weiter? Ja, geht, mit dem "comfort range". Hier sind es 409 Kilometer WLTP-Reichweite und der Motor leistet 150 PS. Die Batteriekapazität beträgt 52 kWh, die Preise beginnen bei 32.390 Euro.



Beide laden AC mit 11 kW und können per V2L (Vehicle-to-Load) externe Geräte mit Strom versorgen. Vehicle-to-Grid (V2G) soll in späterer Folge unterstützt werden. Am Schnelllader scheiden sich wieder die Geister: 80 kW DC sind es bei der Basis, 100 kW beim teureren Modell. 30 Minuten gibt Renault bei beiden Batterien für die DC_Ladung von 15 auf 80 Prozent SoC an.

Drei Linien für den R4

Evolution, Techno und Iconic behält Renault als bekannte Ausstattungslinien bei. Hinzu kommt die von vielen heiß ersehnte Version "plein sud" mit dem ikonischen Faltdachl, das noch merhr retrobezug aufweist. Die Öffnung soll 92 x 80 Zentimeter groß sein.



Renault spricht von spannendem Zubehör und personalisierten Dekorelementen, um den R4 noch lässiger gestalten zu können. Ein Baguette-Halter gehört dazu, ja wirklich!