Am N Day 2024 präsentierte Hyundai den RN24, der zeigt, wie die Zukunft von N-Hochleistungs-Elektrofahrzeugen aussehen könnte. Vieles kennt man vom Ioniq 5 N, neu ist etwa das WRC-insprierte Fahrwerk mit der neusten Software.

650 PS starke Elektrosportwagen sind bei Hyundai nicht mehr neu: Der Ioniq 5 N ist sogar leistbar, wenn man ihn mit etwa 400 bis 500 PS starken Fahrzeugen deutscher Machart vergleicht. Doch bei Hyundai möchte man weitergehen und hat auf den N Day 2024 – eine Online-Veranstaltung – den RN24 vorgestellt.

Seit 2012 am Forschen

Man sieht diesen als "Rolling Lab", als fahrendes Labor, in dem verschiedene Aspekte ausprobiert werden können. So etwa ein von der Königsklasse der Rallye inspiriertes Fahrwerk, für das die neueste Software eingesetzt wird. Maximale Agilität und präzise Kontrolle stehen als Wunsch dahinter.

Bei der N-Abteilung der Hyundai Motor Company gibt es drei Säulen: Kurvenflitzer, Rennstreckentauglichkeit und Alltagssportwagen. Nur wer das erfüllt, kann das N-Badge tragen. Auch mit der EV-Technologie soll das möglich sein, wie bereits der genannte Ioniq 5 N gezeigt hat. „Hyundai N ist nicht nur eine Marke, sondern steht für unser Engagement für Innovation und Hochleistung. Der RN24 ist ein Beweis für unsere Ambitionen für die Zukunft“ sagt Manfred Harrer, Executive Vice President und Leiter der Genesis und Performance Development Tech Unit.



Schon 2012 wurde ein rollendes Labor auf die Räder gestellt. Die Serie RM kann mit Racing Midship übersetzt werden. Recht bekannt sind der RN22e und der N Vision 74. Beim RN24 sollte das motorsporttaugliche Paket aus dem Ionig 5 N kleinstmöglich verpackt werden. Das zu sehende EV-Chassis ist ebenso von der WRC inspiriert wie das Fahrwerk mit neu entwickelten Komponenten. Es ist mit dem WRC Powertrain Drive Control Logic System ausgestattet. Dieses System ermöglicht es dem Fahrer, die PE-Leistung, die Empfindlichkeit der Gasannahme, die Sensibilität der regenerativen Bremse und die PE-Leistungsverteilung über die Lenkradtasten einzustellen. Darüber hinaus wird die Batterie- und Motorkühlleistung des RN24 durch Modifikationen am bestehenden System des Ioniq 5 N sichergestellt. Zusätzliche Agilität wird durch eine Lenkung ermöglicht, die ein Ansprechverhalten auf Rallye-Niveau bietet.

Soundverstärker für die Zuseher

Damit man draußen mitbekommt, was sich beim Fahren tut, gibt es ein externes Soundsystem mit seitlich platzierten Lautsprechern. Wo man sich beim Ioniq 5 N immer gefragt hat, ob die Passanten etwas hören: Hier definitiv! Die hinteren Kotflügel dienen dabei als Resonanzkörper, verstärken den Sound. Wenn ihr uns fragt: Auf diese Art könnten die Rallyefreunde der Zukunft mit dem Sound von heute leben. Eine besondere Motordrehmomentsteuerung, eine E-Handbremse, ein freiliegender Überollkäfig und viele weitere Detals deuten auf den Einsatz im Motorsport hin.



„Der RN24 ist ein Beispiel für das Engagement von Hyundai N bei der Weiterentwicklung der Elektromotorsporttechnologie, bei der das Fahrerlebnis und nicht die technischen Daten im Vordergrund stehen. Dieses Rolling Lab beweist, dass es noch ungenutztes Potenzial für Hochleistungs-Elektrofahrzeuge gibt, und mit den neuen Technologien, die vor uns liegen, gibt es viel, worauf wir uns freuen können“, so Joon Park, Vizepräsident der N Brand Management Group