Null-Emissions-Fahrzeug Mikro-Hybrid Bidirektionales Laden Memory-Effekt PHEV
AW LOGO
Smart #2: Neue Infos zu Plattform und Cockpit

smart

ELECTRIC WOW / 25.06.2026.

Smart #2: Neue Infos zu Plattform und Cockpit

Posted by: Mag. Severin Karl

Neben dem Comeback der Tridion-Zelle und einem 6,95 Meter Wendekreis von Bordstein zu Bordstein finden wir beim Nachfolger des Fortwo geschwungene Armaturen und schicke Details.

Noch immer hält sich der Smart #2 zurück. In Rom zu sehen war nach wie vor das Concept #2, jedoch gab es nun Einblicke in das Cockpit und die ECA-Plattform wurde näher erläutert.

Kein Vergleich zur letzten E-Version des Fortwo

Die Electric Compact Architecture als technische Grundlage des künftigen Modells verbindet – nach eigener Aussage – intelligente Raumnutzung, urbane Agilität, Sicherheit und elektrische Alltagstauglichkeit. Ein Highlight für jeden Stadtbewohner, der an die Zeiten mit dem Smart Fortwo zurückdenkt: Es wird nicht zuletzt ein Wendekreis von 6,95 Metern zwischen den Bordsteinkanten ermöglicht. So klappt es mit der City-Agilität! Natürlich gibt es dazu kurze Überhänge und einen Fokus auf einen geräumigen Innenraum. Nur für die Stadt soll der Neue aber nicht sein, mit 35,7 kWh Batteriekapazität sind Reichweiten bis 300 Kilometer angepeilt. Dazu kommt eine DC-Ladung in nicht einmal 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Auf diese Weise sollte sich der #2 auch vor kleineren Ausflügen nicht scheuen. Kein Vergleich zur letzten E-Version des Fortwo!

>> Weiterlesen: Hyundai Inster Cross Line im Test

Das Sichehrheitsargument der Marke

Wenn wir schon ein wenig zurückblicken: Die Tridion-Zelle ist wieder da! Sie galt immer als zentrales Sicherheitsargument jedes Smart und sorgte für Robustheit und Vertrauen in das Konzept. Die jetzige Weiterentwicklung soll "Sicherheit unabhängig von der Fahrzeuggröße zur obersten Priorität machen" – so eine Aussendung.

Weltpremiere im Herbst

Sarah Lamboj, CEO Smart Österreich: „Der Smart Fortwo hat über viele Jahre das Wiener Stadtbild maßgeblich geprägt und so die urbane Mobilität neu definiert. Diese starke Verankerung im Alltag macht ihn bis heute zu einer Ikone der Stadt. Mit dem Smart #2 knüpfen wir an dieses Erbe an und eröffnen gleichzeitig ein neues Kapitel in der Weiterentwicklung dieses charakteristischen Fahrzeugkonzepts. Dabei mit dem klaren Anspruch, urbane Mobilität auch in Zukunft nachhaltig, intelligent und noch stärker auf die Bedürfnisse moderner Städte auszurichten. Die eigens entwickelte ECA-Plattform ist das technologische Herzstück und das Innenraumkonzept verdeutlicht die Philosophie hinter dem kommenden Smart #2. Mit diesem Meilenstein steigt die Vorfreude auf die Weltpremiere im Herbst bei unseren Vertriebspartnern und auch bei uns im Team umso mehr.“ 

>> Weiterlesen: BYD Dolphin Surf im Test

Fakten zum kommenden Smart #2

  • Sitzplätze: 2
  • Außenlänge: 2.792 Millimeter
  • Wendekreis: 6,95 Meter
  • Reichweite: rund 300 Kilometer
  • Batteriekapazität: 35,7 kWh als Zielwert genannt
  • Ladedauer DC: < 20 Minuten (10–80 %)

smart

smart

smart

smart

Neue Tests

ELECTRIC WOW / 17.06.2026.

Test: BMW iX3 50 – Die neue Mitte

Der BMW iX3 ist schon länger seiner ursprünglichen Fahrzeugkategorie entwachsen. Sowohl in Größe als auch in Preis. Doch das Rezept stimmt nach wie vor und BMW stellt ein begehrenswertes Auto auf die Straße.

ELECTRIC WOW / 17.06.2026.

Test: Peugeot E-308S SW – Der Löwe im Sportsakko

Das Facelift des Peugeot E-308 SW fährt seine Krallen aus und zeigt seine Zähne, kommt dabei aber ganz ohne Gebrüll aus. Die Multi-Energy-Plattform von Stellantis machts möglich und spendiert dem Familien-Kombi den überarbeiteten E-Antrieb.

ELECTRIC WOW / 15.06.2026.

Lynk & Co 02 im Test: Weg vom Einheitsbrei

Ein chinesisches Auto wie alle anderen? Dieses Kompakt-SUV versucht, sich abzuheben. Nicht nur vom Design, durch den ganzen 02 ziehen sich pfiffige Details.
A&W Verlag GmbH

© 2026 electric WOW All Rights Reserved.

AW LOGO