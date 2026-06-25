Smart #2: Neue Infos zu Plattform und Cockpit

Posted by: Mag. Severin Karl

Neben dem Comeback der Tridion-Zelle und einem 6,95 Meter Wendekreis von Bordstein zu Bordstein finden wir beim Nachfolger des Fortwo geschwungene Armaturen und schicke Details.

Noch immer hält sich der Smart #2 zurück. In Rom zu sehen war nach wie vor das Concept #2, jedoch gab es nun Einblicke in das Cockpit und die ECA-Plattform wurde näher erläutert.

Kein Vergleich zur letzten E-Version des Fortwo

Die Electric Compact Architecture als technische Grundlage des künftigen Modells verbindet – nach eigener Aussage – intelligente Raumnutzung, urbane Agilität, Sicherheit und elektrische Alltagstauglichkeit. Ein Highlight für jeden Stadtbewohner, der an die Zeiten mit dem Smart Fortwo zurückdenkt: Es wird nicht zuletzt ein Wendekreis von 6,95 Metern zwischen den Bordsteinkanten ermöglicht. So klappt es mit der City-Agilität! Natürlich gibt es dazu kurze Überhänge und einen Fokus auf einen geräumigen Innenraum. Nur für die Stadt soll der Neue aber nicht sein, mit 35,7 kWh Batteriekapazität sind Reichweiten bis 300 Kilometer angepeilt. Dazu kommt eine DC-Ladung in nicht einmal 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Auf diese Weise sollte sich der #2 auch vor kleineren Ausflügen nicht scheuen. Kein Vergleich zur letzten E-Version des Fortwo!

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Das Sichehrheitsargument der Marke

Wenn wir schon ein wenig zurückblicken: Die Tridion-Zelle ist wieder da! Sie galt immer als zentrales Sicherheitsargument jedes Smart und sorgte für Robustheit und Vertrauen in das Konzept. Die jetzige Weiterentwicklung soll "Sicherheit unabhängig von der Fahrzeuggröße zur obersten Priorität machen" – so eine Aussendung.

Weltpremiere im Herbst

Sarah Lamboj, CEO Smart Österreich: „Der Smart Fortwo hat über viele Jahre das Wiener Stadtbild maßgeblich geprägt und so die urbane Mobilität neu definiert. Diese starke Verankerung im Alltag macht ihn bis heute zu einer Ikone der Stadt. Mit dem Smart #2 knüpfen wir an dieses Erbe an und eröffnen gleichzeitig ein neues Kapitel in der Weiterentwicklung dieses charakteristischen Fahrzeugkonzepts. Dabei mit dem klaren Anspruch, urbane Mobilität auch in Zukunft nachhaltig, intelligent und noch stärker auf die Bedürfnisse moderner Städte auszurichten. Die eigens entwickelte ECA-Plattform ist das technologische Herzstück und das Innenraumkonzept verdeutlicht die Philosophie hinter dem kommenden Smart #2. Mit diesem Meilenstein steigt die Vorfreude auf die Weltpremiere im Herbst bei unseren Vertriebspartnern und auch bei uns im Team umso mehr.“

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Fakten zum kommenden Smart #2