So effizient ist der Audi A2 e-tron

Posted by: Mag. Severin Karl

Wenig Verbrauch war schon immer der USP des Audi A2. Auch mit dem Zusatz e-tron soll der Nachfolger des kultigen Modells genügsam sein.

Der kommende Audi A2 e-tron trägt nicht nur den Namen des intern als 8Z bezeichneten Leichtbau-Kleinwagens, der ab 1999 produziert wurde, er bemüht sich auch darum, dessen Spirit aufleben zu lassen. Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, über seine Beziehung zu dem Modell: „Der Audi A2 hat mich seit Beginn meiner Laufbahn im Volkswagen-Konzern in den 1990er Jahren begleitet. Seine wegweisende 3-Liter-Version machte Effizienz schon damals zu seinem Markenzeichen.”

Bestwert bei beringten Kompakten

Daran soll also angeschlossen werden. Und hier kommt die Leistungsstufe mit 190 PS (davon war das Original allerdings weit entfernt) und optionalem Effizienzpaket ins Spiel. Audi nennt 12,8 kWh als WLTP-Schnitt (vorläufige Angabe) für sein kommendes Kompaktmodell, das mit 0,24 einen hervorragednen cW-Wert aufweist. Die Ingolstädter sagen sogar „Bestwert im Audi-Kompaktsegment.” Neben einem hocheffizienten Elektro-Antrieb finden wir Weiterentwicklungen bei der Leistungselektronik, dem E-Motor und dem Getriebe sowie eine angepasste Kühlungsstrategie für die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP). Diese weist 61 kWh Kapazität auf und ist nicht zuletzt als Heim-Energiespeicher gedacht – Vehicle-to-Load (V2L) und Vehicle-to-Home (V2H) machen es möglich.

>> Weiterlesen: Ford Puma Gen-E mit niedrigen Verbräuchen im Test

Kniffe für die Aerodynamik

Ist man schneller als etwa 100 km/h unterwegs, gehen mehr als 50 Prozent der eingesetzten Energie wegen dem Luftwiderstand drauf. Verbrauch und somit die Reichweite können erhöht werden, wenn hier sinnvoll getrickst wird. Mit dem Effizienzpaket spielt der A2 e-tron diesen Umstand bestmöglich aus. Folgende Detaillösungen nennt Audi:

Air Curtains – Kanäle zur gezielten Umlenkung der Strömung, Turbulenzen werden verringert

Gap Reducer (s. u.)

Gap Breather – beides reduziert die Verwirbelungen am Radhaus

aktiver Kühllufteinlass – geschlossen im Normalbetrieb und bei höheren Geschwindigkeiten, offen bei starker Beschleunigung oder hohen Temperaturen. Soll Batterie und Elektronik schützen

In Summer wird der Verbrauch so um 0,9 kWh im 100-Kilometer-Schnitt gesenkt und die 12,8 kWh können erreicht werden.

>> Weiterlesen: Firefly im Test – Kleiner ganz schön groß

Auch sonst ist der Audi A2 e-tron auf sparsam ausgelegt

Abseits des Effizienzpakets ist der Neue natürlich auch kein Energie-Verschleuderer. Drei Hebel nennt der Hersteller, die denn A2 e-tron zum Kostverächter machen.

Leistungselektronik: Siliziumkarbid-Halbleiter ersetzen die bisherige Silizium-Technologie und senken Schaltverluste deutlich – besonders im Teillastbereich. Eine variable Schaltfrequenz verringert die Verluste um bis zu 20 Watt; alternative Modulationsverfahren reduzieren die Schaltverluste gegenüber klassischen Methoden um bis zu 33 Prozent.

E-Maschine: Dünnere Lamellen (0,2 statt 0,3 Millimeter) senken die sogenannten Eisenverluste. Die Statorwicklung wechselt von Stern- auf Dreieckschaltung – das verschiebt den Betrieb in effizientere Drehzahlbereiche.

Getriebe: Ein neues Leichtlauföl reduziert Reibungsverluste spürbar. Die lange Übersetzung von 10,2:1 senkt bei höheren Geschwindigkeiten das Drehzahlniveau und kann so den Verbrauch verringern.

Keine Preise, keine Ladezeiten

Im Herbst 2026 soll der Audi A2 e-tron vorgestellt werden. Bis dahin haben die Kostenrechner wohl schon berechnet, welche Preisangabe im Showroom bzw. Konfigurator zu finden sein wird. Und die Ladezeiten werden dann ebenso genannt.



Vorerst wird vor allem betont, wie die Batterie aufgebaut ist: Es handelt sich um Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) in Cell-to-Pack-Bauweise. Mit hoher Packungsdichte, da die Zellen direkt ins Gehäuse eingeklebt sind. Keine seltenen Erden in Verwendung, langsame Alterung, besonders sicher. Audi meint, dass die neuen Batterien so robust sind, dass sie unkompliziert immer wieder randvoll geladen werden können. Und für eine gleichmäßige Leistungsabgabe ist der Spannungsverlauf schön flach. Selbst bei niedrigem Ladezustand, bleibt die Spannung hoch.



Wie bei einem guten Krimi also, oder beim Warten auf die Enthüllung des neuen Modells. Wir sind vor allem auf die Preise gespannt. Und was der A2 e-tron wohl ohne diesem Effizienzpaket verbraucht?

>> Weiterlesen: So sieht der Audi Nuvolari von allen Seiten aus