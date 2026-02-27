Stromer-Erfolg: Volkswagen ist zweifacher E-Millionär

Posted by: Mag. Severin Karl

Seit 2013 produziert VW Elektrofahrzeuge. Vom e-up! über den ID.3 bis zum ID.7 ist die Auslieferungszahl stets nach oben geklettert. Nun kann man in Wolfsburg stolz auf zwei Millionen Elektroautos verweisen.

Die Marke Volkswagen kann auf viele wichtige Kennzahlen verweisen, die Modellgeschichte ist ja lang und variantenteich. Nun sind es zwei Millionen vollelektrische Fahrzeuge, die weltweit an VW-Kunden ausgeliefert wurden. #2.000.000 ist ein ID.3, er wurde in der Gläsernen Manufaktur in Dresden an seine Besitzerin übergeben.

Das sind die Elektro-Top-3

Mit dem 2013 eingeführten e-up! startete Volkswagen seine Transformation, bald folgte der e-Golf (2014) und 2019 wurde schließlich die ID.-Familie gegründet. Die aktuellste Variante des ID.3 war schließlich auch das Jubiläumsmodell. Mit fast 630.000 Auslieferungen ist er einer der Top-Stromer im Programm. Nachdem mehr Platz immer gefragt ist, überrundet ihn der ID.4 (seit 2020) mit über 900.000 Auslieferungen. Ebenso in den Top 3 der Battery Electric Vehicles (BEV) von Volkswagen: der ID.7, der bereits rund 132.000 Auslieferungen verzeichnen kann, obwohl er erst seit 2023 auf dem Markt ist.

Die E-Zukunft wirft bereits ihre Schatten voraus

Weitere Rekordzahlen werden wohl schneller purzeln, als man bislang gewöhnt ist. Denn mit dem ID. Polo steht das nächste Elektromodell in den Startlöchern und es sollen stetig weitere Neuheiten folgen, vor allem im Kleinwagen- und Kompaktsegment. Der Ruf nach leistbarer E-Mobilität ist groß! „Unser Ziel ist es, attraktive, alltagstaugliche und bezahlbare Elektrofahrzeuge in das volumenstarke Kleinwagensegment zu bringen und damit den nächsten Wachstumsschritt in der Transformation einzuleiten“, so Martin Sander, Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales.

