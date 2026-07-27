Test: Smart #5 Premium – Luxus für alle!

Posted by: Johannes Richter

Der Smart #5 ist mittlerweile schon ein etablierter Kollege im Straßenbild. Mit dem 800-Volt-Antrieb kann man ihn in fünf verschiedenen Ausstattungen ordern. Hier im Test: Premium.

Wenn der nicht Auto-affine Nachbar winkend darum bittet anzuhalten, damit er die Marke und das Modell des Autos erfahren darf, dann wurde in der Designabteilung etwas richtig gemacht. Als ihm eröffnet wurde, dass es sich um einen Smart handelt, ist er direkt aus allen Wolken gefallen. „Das ist doch viel zu groß für einen Smart. Aber jetzt hat auch die Familie drin Platz. Nicht schlecht.“, kommentierte er den #5 Premium in „Pulsar Ruby“, einem kräftigen Weinrot, das dem Wagen sehr gut steht. Das fanden auch überraschend viele Passanten, die ihn wohlwollend beäugt haben.

Schnell Laden

Abgesehen vom verführerischen Design, kann das 4,7 Meter lange SUV auch noch mehr. Sehr schnell Laden zum Beispiel. Langsam kommen zwar Marktbegleiter mit ähnlichen Werten daher, aber 400 kW am Schnelllader haben immer noch Einhorn-Potenzial. Mindestens ebenso selten ist der serienmäßige 22 kW-AC-Lader, der verbaut ist. Als rein heckgetriebener Stromer mit 363 PS und einer riesigen 100 kWh großen Batterie schafft er eine WLTP-Reichweite von 590 Kilometern. Im Test ist er sogar noch deutlich unter dem dafür angegebenen Verbrauchswert gelandet, also kann man bei idealen Bedingungen auch locker die 600 knacken. Smart selbst kommuniziert sogar eine Stadt-Reichweite von 778 Kilometern.

Viel Laden

Der Kofferraum bietet Platz für 630 Liter an Gepäck. Unterm Boden verstecken sich 110 Liter und unter der Haube macht sich das Ladekabel im 79 Liter großen Frunk gemütlich. Mehr Stauraum gibts mit umgeklappten Rücksitzen: 1530 Liter. Kritikpunkte gibt es leider immer noch bei der Software, die sehr gewöhnungsbedürftig zu bedienen ist. Außerdem sind gewisse Funktionen, die man oft braucht in unübersichtlichen Untermenüs versteckt und das lenkt ab. Smart hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auf die Kunden hören, also bleibt Hoffnung auf ein baldiges OTA Update.

Smart #5 Premium Leistung | Dauerleistung 363 PS (267 kW) | 85 kW Drehmoment | Gewicht 373 Nm | 2.260 kg 0–100 km/h | Vmax 6,5 s | 200 km/h Reichweite | Antrieb 590 km | Hinterrad Ø-Verbrauch | Batterie 18,4 kWh/100 km | 100 kWh Laden AC 22 kW, 5,5 h (10–100 %) Laden DC 400 kW, 18 min (10–80 %) Kofferraum | Zuladung 620–1530 l | 500 kg Basispreis | NoVA 58.500 € (48.750 exkl.) | 0 %