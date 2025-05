Toyota bringt E-SUV-Kombi bZ4X Touring

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit 14 Zentimeter Längenzuwachs bietet das ungewöhnliche Modell 600 Liter Kofferraum. Die Reichweiten betragen bis 560 Kilometer.

SUV sind beliebt, schön und gut. Die meisten können dank schicker Formgebung aber nicht wirklich mit Kombis mithalten, wenn es um den Nutzwert geht. Toyota schafft Abhilfe und bringt den bZ4X in der Version Touring heraus – ein klassischer Kombi-Namenszusatz! Wer gleich in den Showroom ausmessen gehen will, muss bis 2026 warten. In der ersten Jahreshälte soll der bZ4X Touring bereitstehen.

AWD-Option, ein Drittel mehr Kofferraum

Familienurlaub, Sportausrüstung verstauen, Businesstrip mit Kollegen: Dank 600 Liter Kofferraum künftig kein Problem mehr. Das Plus von 148 Litern im Vergleich zum gewöhnlichen bZ4X bedeutet mehr als ein Drittel Zuwachs. Natürlich lässt sich die Rücksitzbank umlegen, das Verhältnis der Lehnen beträgt 60:40. Nachdem das Fahrzeug noch nicht homologiert ist, gibt es leider noch keine konkreten Zahlen zum gesamten Kofferraum – wir sind gespannt! Was man schon weiß: Es gibt ein Längenwachstum und es beträgt 140 Millimeter. Auch die Höhe legt zu, immerhin um 20 Millimeter – das sollte den Köpfen der Fondgäste und auch dem Kofferraum zugute kommen.



Front- und Allradantrieb stehen wie gewohnt bereit, seit dem letzten Update ist der Allradler ein richtiges PS-Monster geworden: Mit 380 PS (280 kW) kann er nach vorn preschen. Eine intelligente XMode Antriebssteuerung und eine Grip Control sorgen für die benötigte Traktion auf losen Untergründen, oder einfach, wenn es nass sein sollte. 224 PS reichen dem Fronttriebler für den Alltag – für beide Werte ist die Homologation ebenso ausständig. Bei der maximalen Anhängelast von 1.500 Kilogramm hat Toyota kein Kleingedrucktes hinzugefügt, wiewohl wir annehmen, dass dieser Wert nur für den AWD gilt.



Batteriekapazität: brutto 74,7 kWh, je nach Ausstattung über einen 22-kW-Bordlader zu laden. DC sind 150 kW drin, wie wir es vom bisherigen bZ4X gewohnt sind. 560 Kilometer Reichweite könnten drin sein, wir warten auf die fixen Zahlen. Preise für den Touring, der auch optisch etwas mehr Outdoor-Look versprüht, gibt es noch keine.