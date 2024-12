Posted by: Mag. Severin Karl

Im Herbst 2025 wird das zweite Pkw-Modell von Toyota mit Elektroantrieb bei uns starten. Das SUV bietet 49 bzw. 61 kWh Batteriekapazität, zur Wahl steht zudem Allradantrieb.

2022 startete Toyota – nach einer langen, erfolgreichen Historie als Hybridhersteller – ins BEV-Zeitalter bei den Pkw. Der Proace Verso Electric (seit 2021) sei der Vollständigkeit halber erwähnt, er fällt aber offiziell in die Nfz-Kategorie. Nun also der nächste Stromer: Der Name Urban Cruiser verwundert etwas, man hätte nach dem 4,69 Meter langen bZ4X beim nun 4,29 Meter langen E-SUV mit bZ2X gerechnet. Er ist also ca. zehn Zentimeter länger als ein Yaris Cross – soviel zur Einordnung.

144 bis 184 PS

Wie bei vielen anderen Modellen der Marke lässt sich auch der Urban Cruiser mit einer Zweifarblackierung individualisieren. Die Leichtmetallräder sind 18 oder 19 Zoll groß und verfügen über flächige Designs – ein bekannter Aerodynamiktrick bei Elektroautos, um die letzten Kilometer Reichweite herauszukitzeln. Innen herrscht eine gute Raumausnutzung mit 14 Millimeter mehr Radstand als beim Yaris Cross. Nicht nur ist die Rückbank längs verschiebbar, die Lehnen sind zudem in der Neigung verstellbar und das Umklappen kann im Verhältnis 40:20:40 erfolgen.



Viel wichtiger ist aber: Es gibt zwei Batterie- (immer Lithium-Eisenphosphat-Technologie) und Antriebsversionen. Der Start der Modellreihe bietet 49 kWh Batteriekapazität und 106 kW/144 PS. Wer 61 kWh bevorzugt, hat auch mehr Leistung unter dem Hintern: 128 kW/174 PS. Das Drehmoment von 189 Nm bleibt in diesen Fällen immer gleich. Die größere Batterie lässt sich mit Allradantrieb ordern, die Systemleistung klettern durch den zweiten Elektromotor an der Hinterachse auf 135 kW/184 PS. Eine Wärmepumpe und ein manuell bedienbares Batterievorheizsystem sind immer Serie.



Was fehlt? Natürlich die Preise, nachdem das Fahrzeug erst im Herbst 2025 auf den Markt kommt. Aber auch bei den Reichweiten hat Toyota noch keine Angaben mitgeliefert.