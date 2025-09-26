Unter 19.000 Euro: Citroën ë-C3

Posted by: Mag. Severin Karl

Citroën liefert die versprochene kleinere Batterie nach: Mit 30 kWh Kapazität sinkt der Preis drastisch – natürlich auch die Reichweite.

Wir klären die Preisgestaltung lieber gleich zu Beginn auf, denn wie jede Marke spricht auch Citroën gerne von Preisen, bei denen alle möglichen Boni abgezogen sind. Die 2.400 Euro Aktionsbonus dürften alle Kunden, die rasch beim neuen Citroën ë-C3 mit der Urban Range genannten Batterie zugreifen, bekommen. Das ist okay. Ob man den Finanzierungsbonus (über die Stellantis Bank) und den Versicherungsbonus (Garanta) auch in Anspruch nimmt, wird sich je nach Kunde unterscheiden. Um tatsächliche Listenpreise zu vergleichen: Der bisherige ë-C3 mit Standard-Range-Batterie (44 kWh) kostet Listen-Ab-Preis 27.880 Euro, die neue Einstiegsversion nach unseren Berechnungen 22.890 Euro (ohne jegliche Boni). Für Käufer, die für die City ein praktisches Elektroauto suchen, eine 5.000-Euro-Hürde weniger. Lässig!

Eigenes Fahrprofil beachten

Bei der Fahrvorstellung des ë-C3 Standard Range 2024 erlebten wir ein sehr pfiffiges Elektroauto, das nicht zuletzt durch sein gutes Platzangebot überzeugte. Auch das Design finden wir gelungen, zum 4.395 Millimeter langen Franzosen geht man in der Früh gern hin, er wirkt optisch nicht so nach Kleinwagen, hat einen gelungenen SUV-Look, wirkt freundlich.



Mit der neuen Batterie, die eben 30 statt 44 kWh aufweist, sinkt die Reichweite von 326 WLTP-Kilometern auf 212 Kilometer. Führt der Alltag ständig über die Autobahn, zu Terminen in andere Bundesländer, zu weit entfernten Besuchen, ist man stets mit dem Auto auf Urlaub: Sorry, dann empfehlen wir diese Variante des ë-C3 nicht. Als klassisches City-Car, dass so oder so nur zum Einkaufen und den Arztbesuch verwendet wird: Go for it! Bezüglich Verbrauch soll sich die eben vorgestellte Variante kaum vom Modell mit der großen Batterie unterscheiden. Die WLTP-Werte liegen mit 16,7 bis 17,2 kWh genau 0,1 kWh über dem Standard Range.



Noch liegt uns keine ausführliche Preisliste des Importeurs vor. In welchen Ausstattungsvarianten die 30-kWh-Batterie zu haben ist, kann man beizeiten auf der Importeurs-Homepage citroen.at abchecken.