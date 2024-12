Posted by: Mag. Severin Karl

Begleite uns auf einen Rundgang um den Ford Capri während eines Ladevorgangs am HPC-Charger. Die Winterreichweite in unserem Blitztest betrug etwa 480 Kilometer. Auch das Interieur mit super-flexiblen Ablagen wird gezeigt.

Ford Capri, ein großer Coupé-Name, der den Autohersteller nicht davon abgehalten hat, ein Elektro-Crossover daraus zu machen. Nachdem wir aber nicht zum Philosophieren hier sind, ob das nun ein Sakrileg ist, oder mutig oder progressiv, fahren wir das neue BEV-Modell einfach. Für einen Blitztest konnten wir den RWD Extended Range mit der 77-kWh-Batterie in Magnetic Grey bewegen.

Etwa 5 Grad auf den ersten Fahrten

Begleite uns im Video auf einen Rundgang, um den Capri von allen Seiten kennenzulernen. Auch das Interieur mit dem Oldschool-Zitat in der unteren Lenkradspeiche zeigen wir. Viel spannender aber: Der Innenraum ist irre flexibel und bietet Ablagen ohne Ende. Ein Unterflurfach in der Mittelkonsole bieten ja einige Elektroautos. Hier kommt noch ein tolles Fach hinter dem riesigen Touchscreen dazu – dafür ist dieser in der Neigung verstellbar, was weitere Vorteile bringt. Jeder kann den Screen so einstellen, wie er es gern hat bzw. wie es die Sonneneinstrahlung verlangt. Unter der Armablage und den herausnehmbaren Cupholdern wartet zudem noch ein riesiges Fach. Wer unterwegs also viel mitnimmt und seine Sachen gerne gut unterteilt hat, wird mit dem Capri-Innenraum seine Freude haben.



Auf unseren Fahrten war es ganz schön kalt, meist um 5 Grad Celsius. Der reichweitenstärkste Capri, der 286 PS leistet, kommt bei dieser Temperatur auf etwa 480 Kilometer Reichweite. Laut WLTP sind es 572 bis 627 Kilometer. Mit ein wenig Gewöhnung an das Auto – und weniger Eile – sind auch im Winter wahrscheinlich über 500 Kilometer möglich. Der Capri weist ein gutes Segelverhalten auf, das in der kurzen Zeit noch gar nicht ausgenutzt wurde.



Testwagenpreis in Österreich: 55.090 Euro, als Extras an Bord sind Wärmepumpe, Fahrerassistenz-Paket und die erwähnte Metallic-Farbe.