Video-Messerundgang: Die Elektroneuheiten auf der Vienna Drive

Posted by: Mag. Severin Karl

Vom 16. bis zum 19. Jänner stehen in der Messe Wien zahlreiche Elektroautos zum Probesitzen und teilweise für Probefahrten bereit. Videorundgang durch Halle B.

2020 wurde in Wien die letzte Vienna Autoshow abgehalten. Es folgten Corona und weitere Herausforderungen – nicht nur – für die Autoindustrie. Mit glänzenden Neuheiten in Messehallen, großer Show und Probesitzen war es dann erstmal vorbei. Nun gibt es eine Art Comeback: die Vienna Drive vom 16. bis zum 19. Jänner.

Alles da, aber weniger glamourös

Diesmal sind die Händler selbst und nicht die Importeure für die Stände in Halle B verantwortlich. Entsprechend weniger Glamour ist zu finden, es gibt keine speziellen Podeste für die Highlights und statt Hostessen und Hosts beantworten die Verkäufer selber alle Fragen zu Daten und Details der Fahrzeuge. Dafür sind auch Probefahrten möglich, zumindest teilweise. Direkt in der Tiefgarage stehen die Autos für kurze Wien-Runden bereit.



Wir finden: Alles, was man sucht, ist da. Teilweise doppelt, wenn mehrere Händler die gleichen Marken führen. Besucher profitieren, weil man bei manch lässiger Neuheit schneller zum Probesitzen kommt. Highlights in beliebiger Reihenfolge: Tesla Cybertruck, MG Cyberster, Alpine A290, DS Automobiles No8, BYD Sealion 7, Hyundai Ioniq 5 N, Abarth 500e Turismo, Volvo EX90, Hyundai Inster, Cupra Tavascan, Skoda Elroq, Opel Grandland, Kia EV3 und viele mehr. Natürlich gibt es auch weitere E-Mobilitätsthemen vor Ort zu entdecken, etwa das Angebot des ÖAMTC für Elektromobilisten oder die Elektroauto-Abos von Vibe (samt Re-Vibe mit Gebrauchten).



Begleiten Sie uns auf einen Rundgang durch Halle B mit den wichtigsten Elektroauto-News:



Alles zur Messe selbst findet sich auf der Homepage der Vienna Drive.