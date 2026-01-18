Vienna Drive: Da fliegt mir glatt das Blech weg!

Posted by: Mag. Severin Karl

Zahlreiche Österreich-Neuheiten lockten die Besucher in die Halle B in der Messe Wien. Wir haben ein Kurzvideo von BEV- und PHEV-Highlights für euch.

Erst letzte Woche waren wir international unterwegs und haben euch Videos von der Brüssel Motorshow mitgebracht. Nun fand in Wien die Vienna Drive statt und wir haben einige der Autoneuheiten 2026 in der Halle B gleich wiederentdeckt. Etwa das Facelift des vollelektrischen Opel Astra, der in Brüssel seine Weltpremiere feierte und künftig an einer Art LED-Fadenkreuz an der Front erkennbar ist.

Hier unser Kurzvideo zur Vienna Drive 2026!

Probesitz-Hopping in Halle B

Showcars suchte man in Wien vergeblich, aber klar: Die Vienna Drive ist eine Händlermesse und hier sollen Autos verkauft werden. Lässig also, dass man die gewünschten Autos direkt miteinander vergleichen konnte. Probesitz-Hopping war angesagt und die Händler hatten oft hohe Messerabatte zu bieten.



Wer die erste Vienna Drive im Vorjahr besucht hat, wird schnell Unterschiede merken: Alles wirkt freundlicher, gelbe Teppiche leiten das Publikum durch die Halle, die Lichtsituation hat sich verbessert. Gut gemacht, liebes Messeteam!



Schön auch, dass die neuen Mitbewerber am Markt so zahlreich vertreten waren: Nicht nur die etablierten Chinesen MG und BYD sowie die Stellantis-Marke Leapmotor zeigten, die groß die Bandbreite an modernen Elektroautos ist. Auch von Xpeng standen zwei Modelle bereit, Nio hatte den Firefly vor Ort und Lynk & Co präsentierte das BEV 02 und das große PHEV 08. Unerwartet: Vinfast möchte nach Österreich und hatte schon ein Auto mit.



Heute, 18.Jänner, läuft die Vienna Drive noch bis 17:00 Uhr!

Testfahrer gesucht!

Mit einem eigenen Stand in der Halle B haben wir den Testfahrerpool des A&W Verlags beworben: Unter drivingclub.at kann man sich das ganze Jahr über anmelden, um für den Driving Day, den Green Driving Day oder den Super-Test-Sommer in Frage zu kommen. Auf der Vienna Drive konnten sich Besucher direkt am Tablet registrieren und wurden über die Leser-Fahrveranstaltungen informiert.