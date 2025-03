Volvo ES90: EX90 als Flachmann

Posted by: Mag. Severin Karl

800-Volt-Technik, bis 700 Kilometer Reichweite und ganz viel Luxus: Die Schweden machen ab 69.990 Euro Lust auf vollelektrische Limousinen.

Wer ein SUV mag, wird kaum zur Limousine greifen und wer die elegante Form der Limousine schätzt, wird nicht mit dem Hochbeiner liebäugeln. Gut, dass Volvo nun beide Fraktionen bedient, denn nach dem EX90 kommt der ES90 auf den Markt. Der Bestellstart für Österreich ist bereits erfolgt: 69.990 Euro wurden gerade als Basispreis genannt.

Erstmals mit 800-Volt-Technologie

Wer bei der Neuanschaffung eines Elektroautos auf die Zukunftsfähigkeit schaut, horcht beim ES90 auf, denn er bringt 800-Volt-Technik mit, die zwar schon vor einiger Zeit vom Mitbewerb eingeführt wurde, die sich aber immer noch nicht bei jedem Neu-Stromer – auch nicht im Premiumbereich – durchgesetzt hat. Das Aufladen auf der Langstrecke wird damit zum Klacks: In 10 Minuten lässt sich an einer 350-kW-Schnellladestation Energie für weitere 300 Kilometer in die Batterie pumpen. Insgesamt locken WLTP-Reichweiten bis 700 Kilometer (Allradvariante mit zwei E-Motoren und 106-kWh-Batterie). Volvo spricht zwar von drei Ausstattungslinien und drei Antriebsvarianten, geht auf diese aber noch nicht konkret ein. Am EX90 mit der 400-Volt-Technologie wollen wir uns in diesem Fall nicht orientieren.



Zukunftsfit scheint der ES90 auch durch seine Hard- und Software zu sein, nachdem diese von Core Computing Prozessoren der nächsten Generation angetrieben wird. Eine achtfache Verbesserung gegenüber der bisherigen Generation soll das darstellen. Im Laufe der Zeit sollen Weiterentwicklickungen und somit Verbesserungen erfolgen können. Klingt nach gutem Potenzial. "Der Volvo ES90 kombiniert unsere fortschrittlichsten Technologien mit skandinavischem Design und überragendem Komfort – ein echtes Volvo Premiumfahrzeug, das die Lebensqualität seiner Nutzerinnen und Nutzer steigert", meint Volvo CEO Jim Rowan bei der Premiere. "Neben dem Volvo EX90 ist der neue Volvo ES90 eines unserer Flaggschiffmodelle und festigt unsere Position als Branchenführer bei Software-definierten Fahrzeugen, die Core Computing nutzen."

Bester Luftwiderstandsbeiwert bei Volvo

Thors Hammer vorne, hinten die C-förmigen LED-Rückleuchten: Der ES90 ist ein typischer Volovo, das Design hat Bestand. Auch in der Heckscheibe finden sich LED-Leuchten, durch welche die Lichtsignatur ergänzt wird. Ganz klar ist auch der Vorteil der Karosserieversion: Limousinen schlüpfen aerodynamisch besser durch den Wind. Ein Plus für die möglichen Reichweiten. Volvo betont, dass der niedrigste Luftwiderstandsbeiwert der Marke ever erreicht wurde: 0,25 cW. Wer lieber auf die 20- statt auf die 22-Zöller setzt, wird wohl ebenso von mehr Kilometern pro Aufladung profitieren. Beim Ladevolumen und der Kofferraum-Flexibilität muss man dafür einige Abstriche machen, 424 Liter beträgt das Grundvolumen des ES90-Gepäckraums. Nach dem Umlegen der Rücksitze werden 733 Liter frei. Gut, dass es einen 22-Liter-Frunk für das Ladekabel gibt.