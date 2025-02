Posted by: Mag. Severin Karl

Ambitionierte Ziele des deutschen Herstellers: Mit dem kleinsten Bruder des ID.3 will man selbstbewusst den EV-Kleinwagenmarkt attackieren. Marktstart ist allerdings erst 2027.

Mit einem Elektroauto zum niedrigen Preis möchte Volkswagen verlorenes Terrain gutmachen. Auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg wurde "Aufholen, Angreifen und Anführen" als "ambitionierter Drei-Phasen-Plan bis 2030" ausgerollt.

Wolfsburg soll neue Maßstäbe setzen

Mit konkretisierten Plänen trat VW-CEO Thomas Schäfer dabei vor sein Publikum, auch ein erster Blick auf das neue Elektroauto, das um rund 20.000 Euro wieder ein Wagen für das Volk werden soll, wurde gewährt. „Mit dem Verhandlungsergebnis im Dezember haben wir den größten Zukunftsplan in der Geschichte von Volkswagen auf den Weg gebracht. Wir folgen einem ambitionierten Kurs, um unsere gemeinsam vereinbarten Ziele verbindlich zu erreichen. Ein entscheidender Schritt dabei: E-Mobilität für alle attraktiv machen – das ist unser Markenversprechen.“ Auch die Rolle des Stammwerks Wolfsburg wurde festgelegt, es soll Zentrum für Innovation und Fertigungskompetenz bleiben sowie "neue Maßstäbe in der Automobilproduktion setzen".



Im März soll es dann endlich so weit sein und das Showcar des ID.1 wird der Öffentlichkeit präsentiert. Eine Serienversion lässt noch auf sich warten, erst für 2027 ist deren Weltpremiere vorgesehen. „Ein erschwinglicher, hochwertiger, profitabler E-Volkswagen aus Europa für Europa: Das ist die Champions League des Automobilbaus!“, sagte Schäfer über das Modell, das bitter nötig ist, um gegen die anderen Europäer ebenso bestehen zu können wie gegen die Chinesen oder die Südkoreaner. Basis des Autos ist die neue Evolutionsstufe des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB).



Mit der ID.-Produktfamilie startete VW 2019 den seriösen Hochlauf der E-Mobilität, nachdem e-Up! und e-Golf noch auf Verbrennermodellen basierten. Bislang wurden weltweit insgesamt mehr als 1,35 Millionen ID.-Fahrzeuge verkauft, mit rund 500.000 Exemplaren ist der kompakte ID.3 (4,26 Meter) der E-Bestseller. 2024 verkaufte Volkswagen als Marke knapp über 383.000 BEV (Battery Electric Vehicles).