Wiener Elektro Tage: die große Galerie

Posted by: Mag. Severin Karl

Tag 1 des größten Events zur Elektromobilität im Herzen von Wien. Bis zum 28. September kann man am Rathausplatz noch "Autos schauen" gehen. Konkret Elektroautos und Plug-in-Hybride.

Die Wiener Elektro Tage – eine Institution, die doch auch stets im Wandel ist. Im Vorjahr noch auf dem Heldenplatz zu finden, ist die große Freiluft-Automesse nun wieder zurück auf den Rathausplatz gesiedelt. Das neue Standkonzept ist gelungen, lädt wortwörtlich "niederschwelliger" ein, die Autos der Aussteller zu besichtigen: Es gibt keine Podeste mehr, was somit auch für Inklusion sorgt. Jeder kann ungestört zu den Fahrzeugen. Unser Besuch an Tag 1 zeigte zudem: Das Publikum schätzt, dass nun auch Plug-in-Hybride vor Ort zu sehen sind. Oft drehten sich Diskussionen um die Reichweite – moderne PHEV-Modelle knacken mittlerweile immer öfter die 100-Kilometer-Marke bei der reinen Elektroreichweite. Das lässt sich gut in den Alltag integrieren. Bei den Stromern hieß es dafür: Wir kommen teils sogar über 700 Kilometer weit! Eine starke Ansage. Auf der anderen Seite werden auch die "Autos", die mit dem Führerschein der Klasse AM zu fahren sind, elektrifiziert. Es locken Einstiegspreise teils unter 8.000 Euro.



Fazit: Fahrzeuge mit Stecker sind breit gefächert und bieten wirklich für jeden etwas. Hinkommen, zur Probe reinsetzen, viele Fragen stellen! So lässt sich die Zukunft angehen. Denn egal welche Dellen und Knicke in der Entwicklung der Elektromobilität zu sehen sind: Sie ist gekommen, um zu bleiben.