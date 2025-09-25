AW LOGO
Wiener Elektro Tage: die große Galerie

Tag 1 des größten Events zur Elektromobilität im Herzen von Wien. Bis zum 28. September kann man am Rathausplatz noch "Autos schauen" gehen. Konkret Elektroautos und Plug-in-Hybride.

Die Wiener Elektro Tage – eine Institution, die doch auch stets im Wandel ist. Im Vorjahr noch auf dem Heldenplatz zu finden, ist die große Freiluft-Automesse nun wieder zurück auf den Rathausplatz gesiedelt. Das neue Standkonzept ist gelungen, lädt wortwörtlich "niederschwelliger" ein, die Autos der Aussteller zu besichtigen: Es gibt keine Podeste mehr, was somit auch für Inklusion sorgt. Jeder kann ungestört zu den Fahrzeugen. Unser Besuch an Tag 1 zeigte zudem: Das Publikum schätzt, dass nun auch Plug-in-Hybride vor Ort zu sehen sind. Oft drehten sich Diskussionen um die Reichweite – moderne PHEV-Modelle knacken mittlerweile immer öfter die 100-Kilometer-Marke bei der reinen Elektroreichweite. Das lässt sich gut in den Alltag integrieren. Bei den Stromern hieß es dafür: Wir kommen teils sogar über 700 Kilometer weit! Eine starke Ansage. Auf der anderen Seite werden auch die "Autos", die mit dem Führerschein der Klasse AM zu fahren sind, elektrifiziert. Es locken Einstiegspreise teils unter 8.000 Euro.

Fazit: Fahrzeuge mit Stecker sind breit gefächert und bieten wirklich für jeden etwas. Hinkommen, zur Probe reinsetzen, viele Fragen stellen! So lässt sich die Zukunft angehen. Denn egal welche Dellen und Knicke in der Entwicklung der Elektromobilität zu sehen sind: Sie ist gekommen, um zu bleiben.

Mag. Severin Karl

Skoda Elroq

Mag. Severin Karl

Cupra Tavascan und Born

Mag. Severin Karl

Hankook-Stand mit Formel-E-Renner und Simulator

Mag. Severin Karl

ÖAMTC-Stand mit Hyundai Inster

Mag. Severin Karl

Plug-in-Power mit VW Tayron und Golf

Mag. Severin Karl

Ladelösungen von Moon

Mag. Severin Karl

Stand von Wien Energie

Mag. Severin Karl

Don't touch! Porsche Mission R

Mag. Severin Karl

Toyota bZ4X und Urban Cruiser

Mag. Severin Karl

Mercedes CLA und EQV

Mag. Severin Karl

Opel Grandland Electric

Mag. Severin Karl

Leapmotor B10

Mag. Severin Karl

Fiat Topolino

Mag. Severin Karl

Fiat Grande Panda

Mag. Severin Karl

Alfa Romeo Junior

Mag. Severin Karl

Citroën ë-C5 Aircross

Mag. Severin Karl

Peugeot E-5008

Mag. Severin Karl

DS Automobiles N°8

Mag. Severin Karl

Microlino

Mag. Severin Karl

Jeep Compass

Mag. Severin Karl

Maxus eTerron 9

Mag. Severin Karl

Mazda6e

Mag. Severin Karl

Mocci E-Bike

Mag. Severin Karl

Ford E-Tourneo Courier und Mach-E

Mag. Severin Karl

Porsche Macan

Mag. Severin Karl

Porsche Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket

Mag. Severin Karl

Abarth 600e

Mag. Severin Karl

Lexus RZ

Mag. Severin Karl

Studieren, probieren, nachfragen

Mag. Severin Karl

Audi A6 e-tron

Mag. Severin Karl

VW ID.7 Tourer

Mag. Severin Karl

Stand der Porsche Bank

PHEV-Power mit Skoda Superb und Kodiaq

