Die frisch am Markt gestartete Stellantis-Marke baut ihr Händlernetz auf – 25 Partner sind bereits an Bord.

Gleich zu Jahresbeginn 2025 kam die Nachricht einer neuen Marke auf Österreichs Automarkt, siehe Leapmotor startet in Österreich

Der Aufbau des Händlernetzes der Stellantis-Marke schreitet voran, mittlerweile können sich Interessierte an 25 Standorten live ein Bild von den Modellen machen.

Weitere Modelle, weitere Standorte

Neben der Beratung für Themen wie Kauf, Finanzierung und Werkstattdienstleistungen kann man sich beim lokalen Ansprechpartner natürlich auch Probefahrten ausmachen. Es gibt derzeit zwei Modelle bei Leapmotor: Den Kleinstwagen T03 (ca. 3,6 Meter lang) und das SUV C10 (ca. 4,75 Meter). Bereits der Kleine kann mit 265 Kilometern Reichweite aufwarten, was für einen City-Flitzer völlig ausreichen sollte. Beim komfortablen SUV sind 420 Kilometer nach WLTP möglich. Im März kommt beim C10 noch eine Range-Extender-Variante dazu, dann wird eine 28,4-kWh-Batterie für 140 Kilometer reine E-Reichweite mit einem 1,5-Liter-Benziner zusammengespannt. Der Verbrenner fungiert allerdings nur als Generator, um die Gesamtreichweite auf 950 Kilometer zu pushen.



Eine weitere Neuheit für 2025 ist ebenso bereits in Aussicht. Mit dem B10 (Weltpremiere war 2024 in Paris) bekommt der C10 einen kleineren SUV-Bruder.



Christian Bley, Leapmotor Brand Manager Austria, zu den aktuellen Partner-News: „Unser Ziel ist es, ein starkes, kundenorientiertes Händlernetz zu schaffen. Mit 25 Standorten in Österreich haben wir bereits eine solide Basis gelegt. Bis zum Jahresende möchten wir unser Netzwerk weiter ausbauen und auf 30 bis 35 Partnerbetriebe erweitern.“



Unser Aufmacherbild zeigt einen Ausschnitt der Händlersuche auf https://www.leapmotor.net/at/dealer