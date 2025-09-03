Audi Concept C: Reduktion auf das Wesentliche

Posted by: Mag. Severin Karl

Minimalistisches Design wird bei Audi künftig öfter zu finden sein, ein vollelektrischer Sportwagen gibt schon mal einen Ausblick auf die kommende Designphilosophie.

Audi ist jetzt nicht gerade für überbordendes Design mit Sicken, Kanten und vielen – sinnbildlichen – Quasteln bekannt. Siehe die Modelle A2 oder TT, die bereits Ende der 1990er-Jahre jeden überflüssigen Strich weggelassen haben. Aber auch sonst war Audi stets für relativ cleanes Design bekannt. Die "radikale Reduktion auf das Wesentliche", die bei Audi nun mit dem vollelektrischen Sportwagen Concept C propagiert wird, kommt daher wenig überraschend.

Auch die Marke selbst möchte Klarheit bieten

Worauf man bei der Vorstellung in Mailand hingewiesen hat, ist dann doch eine besondere Erwähnung wert: Denn es handelt sich um einen "Teil der fundamentalen Neuaufstellung von Audi und steht für den Aufbruch im gesamten Unternehmen. Sowohl Produkte als auch Prozesse und Strukturen fokussieren auf das Wesentliche und spielen so Raum für Innovation und Technologieführerschaft frei." Klingt nach einem Aufbruchsmoment der Marke!



Beim Concept C spricht Massimo Frascella, der bei der Marke mit den vier Ringen die Position des Chief Creative Officers innehat (früher sagte man wohl Designer dazu), von radikaler Einfachheit, die auch im Innenraum zu finden ist. Schalter und Tasten sind aus eloxiertem Aluminium und machen künftige Audi zu einem haptischen Erlebnis. Auch das Lenkrad kann sich sehen lassen, über die Audi-Ringe in der Mitte werden wir im nächsten Stau gerne streichen, denn sie sind aus Vollmetall und nicht Kunststoff. Eine schöne Spielerei, die wir tatsächlich gern im Alltag sehen (oder eben nicht sehen!) wollen, ist "Shy Tech". Heißt konkret, dass das 10,4-Zoll-Display aus-/einfahrbar ist. Das hatten wir bei Audi schon einmal, zu einer Zeit, als man Displays im Cockpit als störend empfand. Nun kehrt diese Zeit scheinbar zurück.



Von außen ist Fans der Marke klar, dass der Auto Union Typ C als Referenz an die Vergangenheit aka Historie herhalten muss. Dass das Design ein wenig polarisieren wird, lässt sich schon vorhersehen – aber das ist bei jeder Änderung so. Daten zu Batterie, Leistung etc. werden vorerst nicht genannt, das Publikum kann das Concept C auf der IAA Mobility in München vom 9. bis zum 14. September 2025 erleben.