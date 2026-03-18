Comeback des Audi A2 – diesmal als A2 e-tron

Posted by: Mag. Severin Karl

Im Herbst 2026 wird Audi seinen kleinen Stromer vorstellen, bis dato ist von der Optik offiziell nur die Silhouette bekannt. Auf jeden Fall wird der A2 e-tron die Bezeichnung "Made in Germany" führen.

Audi A2, da klingelt doch etwas? Einige werden den von 1999 bis 2005 hergestellten Kleinwagen längst vergessen haben, aber dafür gibt es in unserem Verlag die Serie Helden auf Rädern (siehe unten). Die anderen verehren den A2 sowieso nach wie vor. Jedenfalls wird der Name nun reaktiviert, der künftige A2 e-tron soll den Zugang zur vollelektrischen Premiummobilität erleichtern.

>> Weiterlesen: Helden auf Rädern – Audi A2

Effizient, aber auch selbstbewusst

Auf einer jährlichen Konferenz wurde am 17. März die Idee des A2 e-tron präsentiert, die erste echte Ansicht des Autos folgt aber erst, eine offizielle Vorstellung findet im Herbst 2026 statt. „Wir haben zugehört: Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich elektrische Mobilität, die im Alltag überzeugt. Der A2 e‑tron ist unser Versprechen, genau das zu liefern – effizient, kompakt und selbstbewusst. Wir machen den Einstieg in die elektrische Audi Welt einfacher und relevanter denn je“, meinte Audi-Vorstandsvorsitzender Gernot Döllner dazu.

>> Weiterlesen: Auf diesem Platz steht Audi bei den E-Modellen des Konzerns

Ingolstadt statt Neckarsulm

Urbane Alltagstauglichkeit, Nachhaltigkeit, breite internationale Kundschaft, hohe Effizienz, digitale Vernetzung – die typischen Schlagworte sind natürlich gefallen. Spannender ist wohl die Zusicherung, den A2 e-tron in Deutschland zu bauen. „Der A2 e-tron ist zentral für unsere Marke und auch für den Standort Deutschland. Mit der Produktion einer zusätzlichen vollelektrischen Modellfamilie in Ingolstadt sichern wir Arbeitsplätze und liefern E-Mobilität ‚made in Germany‘“, betont Döllner.



Der kultige Verbrenner-Kleinwagen mit dem legendären Audi Space Frame aus Aluminium wurde bis zum Auslaufen der Produktion übrigens in Neckarsulm gebaut.

>> Weiterlesen: Audi Concept C – Reduktion auf das Wesentliche