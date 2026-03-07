ELECTRIC WOW / 07.03.2026.
Elektro-Battle: Audi Q4 e-tron erkämpft sich im Konzern Platz 3
Posted by: Mag. Severin Karl
Mit einem Blick auf die Zahlen kann man sagen: Die Elektrifizierungsstrategie der Volkswagen war erfolgreich, die Auslieferung von vier Millionen vollelektrischen Fahrzeugen gilt als Meilenstein. "2025 gehörte der Konzern weltweit zu den Top 5 BEV- Herstellern und war in seinem Heimatmarkt Europa klarer BEV-Marktführer mit einem Marktanteil von rund 27 Prozent", wird verlautbart.
VW vorne, dann Audi, aber wo ist Skoda?
Nicht alles, was in der VW Group elektrisch gefahren ist, ist automatisch ein MEB-Auto. Der "Modulare Elektrobaukasten" wurde erst 2019 markenübergreifend eingeführt. Fahrzeuge wie der e-up! ab 2013 oder der e-Golf basierten auf vorhandenen Plattformen für Verbrenner. Liest man die Top-10-Charts der Battery Electric Vehicles (BEV) des Konzerns, sieht man fast nur noch Modelle auf dem MEB. Porsche baut beim Taycan auf der Platform J1 auf. Und die Gewinner sind …
- VW ID.4/ID.5: 901.000 Fahrzeuge
- VW ID.3: 628.000 Fahrzeuge
- Audi Q4 e-tron inkl. Sportback: 387.000 Fahrzeuge
- Skoda Enyaq inkl. Coupé: 352.000 Fahrzeuge
- Porsche Taycan inkl. Turismo: 177.000 Fahrzeuge
- Cupra Born: 172.000 Fahrzeuge
- VW e-Golf: 152.000 Fahrzeuge
- VW ID. Buzz inkl. Cargo: 132.000 Fahrzeuge
- VW ID.7 inkl. Tourer: 132.000 Fahrzeuge
Skoda hat mit dem Enyaq zwar ein Jahr Vorsprung (Start 2020), muss sich aber dennoch hinter dem Audi Q4 e-tron (Start 2021) einreihen. Obwohl die Gruppe betont, dass die Markengruppe "Core", zu der eben auch Skoda zählt, mit rund 72 Prozent der Zulassungen am erfolgreichsten war. Der Audi Q40 e-tron, er gehört zur Markengruppe "Progressive" (insgesamt rund 22 Prozent Anteil), ist somit ein Ausreißer, der hervorzuheben ist.
>> Weiterlesen: Stromer-Erfolg: Volkswagen ist zweifacher E-Millionär
Diese Markengruppen gibt es in der VW Group
- Core (Cupra, Skoda, VW): rund 72 Prozent
- Progressive (Audi): rund 22 Prozent
- Sport Luxury (Porsche, Audi e-tron GT): rund 6 Prozent
- Trucks (VW ID. Buzz): rund 0,3 Prozent
>> Weiterlesen: Künftiger Bestseller? Kein E-Skoda ist günstiger als der Epiq