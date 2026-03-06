ELECTRIC WOW / 06.03.2026.
Cupra Born 2026: Neuer Look und bis 600 Kilometer
Posted by: Mag. Severin Karl
Seit 2021 bemüht sich der Cupra Born, dem MEB-Baukasten des Konzerns mehr Dynamik einzuhauchen, als es das deutsche Brüderchen tut. Mit Erfolg, das Modell ist beliebt und hat sich im Straßenbild etabliert. Nun gibt es eine neue Optik, die den Born besser in die Markenfamilie integriert und einige neue Highlights.
Mehr Digitalisierung
- Neues Betriebssystem auf Android-Basis
- Digitales Cockpit nun 10,25 Zoll groß
- Augmented Reality Head-up-Display
- 90 Watt Ladeleistung für Smartphone & Co über USB-C
- Digitaler Fahrzeugschlüssel (für insg. 5 Personen) + Smart Card
- Integration der Sennheiser Contrabass-Technologie beim Premium-Soundsystem
- Cupra Interior Sound: eine neue Klangsignatur für die dynamischen Fahrmodi
Weitere Highlights
- Neu gestaltetes Lenkrad mit physischen Bedienelementen
- Neue hintere Lüftungsdüsen
- Erstmals ist eine Fahrradträger-Anhängerkupplung möglich!
- Vehicle-to-Load-Funktion (V2L): Externe Devices, E-Bikes und Co können aufgeladen werden
- One-Pedal-Driving
- Launch Control (nur bei Endurance und VZ)
- Überarbeitete Sicherheitssysteme
- 3D-Lichteffekt am Heck mit beleuchtetem Logo
Die Motorisierungen und Reichweiten
Ein Born-Trio stellt sicher, dass man sich den Katalanen vor's Haus holt, der einem das passende Fahrerlebnis liefert. Als Spitzen-Dynamiker steht wieder ein VZ mit 326 PS bereit.
- Born Plus: 190 PS, 58 kWh Batteriekapazität (netto), rund 450 Kilometer Reichweite, Schnellladen noch unbekannt
- Born Endurance: 231 PS, 79 kWh Batteriekapazität (netto), rund 600 Kilometer Reichweite, Schnellladen mit maximal 185 kW
- Born VZ: 326 PS, 79 kWh Batteriekapazität (netto), rund 600 Kilometer Reichweite, Schnellladen mit maximal 185 kW
In Zusammenarbeit mit Elli werden Wallbox-Lösungen angeboten, über die My-Cupra-App wird der nahtlose Zugang zu öffentlichen Ladestationen sichergestellt.
Die Markteinführung erfolgt im Sommer 2026, kurz davor werden wir Preise nennen können.