Cupra Born 2026: Neuer Look und bis 600 Kilometer

Die markentypische Sharknose ist das optische Erkennungszeichen des leicht gewachsenen Born. Dazu gibt es für das Modelljahr 2026 viele neue Details wie eine Fahrradträger Anhängerkupplung.

Seit 2021 bemüht sich der Cupra Born, dem MEB-Baukasten des Konzerns mehr Dynamik einzuhauchen, als es das deutsche Brüderchen tut. Mit Erfolg, das Modell ist beliebt und hat sich im Straßenbild etabliert. Nun gibt es eine neue Optik, die den Born besser in die Markenfamilie integriert und einige neue Highlights.

Mehr Digitalisierung

Neues Betriebssystem auf Android-Basis

Digitales Cockpit nun 10,25 Zoll groß

Augmented Reality Head-up-Display

90 Watt Ladeleistung für Smartphone & Co über USB-C

Digitaler Fahrzeugschlüssel (für insg. 5 Personen) + Smart Card

Integration der Sennheiser Contrabass-Technologie beim Premium-Soundsystem

Cupra Interior Sound: eine neue Klangsignatur für die dynamischen Fahrmodi

Weitere Highlights

Neu gestaltetes Lenkrad mit physischen Bedienelementen

Neue hintere Lüftungsdüsen

Erstmals ist eine Fahrradträger-Anhängerkupplung möglich!

Vehicle-to-Load-Funktion (V2L): Externe Devices, E-Bikes und Co können aufgeladen werden

One-Pedal-Driving

Launch Control (nur bei Endurance und VZ)

Überarbeitete Sicherheitssysteme

3D-Lichteffekt am Heck mit beleuchtetem Logo

Die Motorisierungen und Reichweiten

Ein Born-Trio stellt sicher, dass man sich den Katalanen vor's Haus holt, der einem das passende Fahrerlebnis liefert. Als Spitzen-Dynamiker steht wieder ein VZ mit 326 PS bereit.

Born Plus: 190 PS, 58 kWh Batteriekapazität (netto), rund 450 Kilometer Reichweite, Schnellladen noch unbekannt

Born Endurance: 231 PS, 79 kWh Batteriekapazität (netto), rund 600 Kilometer Reichweite, Schnellladen mit maximal 185 kW

Born VZ: 326 PS, 79 kWh Batteriekapazität (netto), rund 600 Kilometer Reichweite, Schnellladen mit maximal 185 kW

In Zusammenarbeit mit Elli werden Wallbox-Lösungen angeboten, über die My-Cupra-App wird der nahtlose Zugang zu öffentlichen Ladestationen sichergestellt.

Die Markteinführung erfolgt im Sommer 2026, kurz davor werden wir Preise nennen können.