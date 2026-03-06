AW LOGO
Cupra Born 2026: Neuer Look und bis 600 Kilometer

Cupra

ELECTRIC WOW / 06.03.2026.

Cupra Born 2026: Neuer Look und bis 600 Kilometer

Posted by: Mag. Severin Karl

Die markentypische Sharknose ist das optische Erkennungszeichen des leicht gewachsenen Born. Dazu gibt es für das Modelljahr 2026 viele neue Details wie eine Fahrradträger Anhängerkupplung.

Seit 2021 bemüht sich der Cupra Born, dem MEB-Baukasten des Konzerns mehr Dynamik einzuhauchen, als es das deutsche Brüderchen tut. Mit Erfolg, das Modell ist beliebt und hat sich im Straßenbild etabliert. Nun gibt es eine neue Optik, die den Born besser in die Markenfamilie integriert und einige neue Highlights.

Mehr Digitalisierung

  • Neues Betriebssystem auf Android-Basis
  • Digitales Cockpit nun 10,25 Zoll groß
  • Augmented Reality Head-up-Display
  • 90 Watt Ladeleistung für Smartphone & Co über USB-C
  • Digitaler Fahrzeugschlüssel (für insg. 5 Personen) + Smart Card
  • Integration der Sennheiser Contrabass-Technologie beim Premium-Soundsystem
  • Cupra Interior Sound: eine neue Klangsignatur für die dynamischen Fahrmodi

>> Weiterlesen: Der kleine Bruder Raval ist bereits im Anflug

Weitere Highlights

  • Neu gestaltetes Lenkrad mit physischen Bedienelementen
  • Neue hintere Lüftungsdüsen
  • Erstmals ist eine Fahrradträger-Anhängerkupplung möglich!
  • Vehicle-to-Load-Funktion (V2L): Externe Devices, E-Bikes und Co können aufgeladen werden
  • One-Pedal-Driving
  • Launch Control (nur bei Endurance und VZ)
  • Überarbeitete Sicherheitssysteme
  • 3D-Lichteffekt am Heck mit beleuchtetem Logo

>> Weiterlesen: So wird das Cockpit des VW ID. Polo aussehen

Die Motorisierungen und Reichweiten

Ein Born-Trio stellt sicher, dass man sich den Katalanen vor's Haus holt, der einem das passende Fahrerlebnis liefert. Als Spitzen-Dynamiker steht wieder ein VZ mit 326 PS bereit.

  • Born Plus: 190 PS, 58 kWh Batteriekapazität (netto), rund 450 Kilometer Reichweite, Schnellladen noch unbekannt
  • Born Endurance: 231 PS, 79 kWh Batteriekapazität (netto), rund 600 Kilometer Reichweite, Schnellladen mit maximal 185 kW
  • Born VZ: 326 PS, 79 kWh Batteriekapazität (netto), rund 600 Kilometer Reichweite, Schnellladen mit maximal 185 kW

In Zusammenarbeit mit Elli werden Wallbox-Lösungen angeboten, über die My-Cupra-App wird der nahtlose Zugang zu öffentlichen Ladestationen sichergestellt.

Die Markteinführung erfolgt im Sommer 2026, kurz davor werden wir Preise nennen können.

Cupra

Cupra

Cupra

Cupra

Cupra

Cupra

Neue Tests

ELECTRIC WOW / 24.02.2026.

BYD Seal 6 DM-i Touring: Stell dir vor, es ist Luxus und keiner sieht hin

Hinter glattgeschliffener Optik auf 4,84 Metern verbergen sich zahlreiche Features zum kleinen Preis. Unser Testwagen hatte keinen Aufpreisposten zu verzeichnen!

ELECTRIC WOW / 29.01.2026.

Test: Hyundai Ioniq 9

Mit 5,06 Metern Länge ist das neue Hyundai-Flaggschiff sowas wie ein SUV-Kombi-Van und wartet mit viel Platz im Innenraum und Sitzplätzen für bis zu sieben Personen auf.

ELECTRIC WOW / 19.01.2026.

BMW iX M70 xDrive im Test

Bei den rein elektrischen SUV-Modellen von BMW ist er die exklusive Spitze. Doch kann der iX in Zeiten des Neue-Klasse-iX3 noch bestehen? Test der Topversion mit 659 PS.
A&W Verlag GmbH

© 2026 electric WOW All Rights Reserved.

AW LOGO