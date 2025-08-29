Dolphin Surf für 99 Euro im Monat

Posted by: Mag. Severin Karl

Gemeinsam mit Raiffeisen-Leasing hat der Importeur von BYD ein besonderes Angebot aufgesetzt. Der E-Kleinwagen wird so noch leistbarer.

Vor allem bei Privatpersonen kommt der BYD Dolphin Surf in Österreich gut an, der Importeur spricht von 85 Prozent Anteil – gerade im Bereich der Elektromobilität ein seltener Wert. Klar: Mit einem Listenpreis, der unter 20.000 Euro beginnt, bekommt ein breiterer Kundenkreis die Möglichkeit, die eigene Transformation zu starten. Nun wird mit einem Leasingangebot noch eines draufgelegt.

Restwert offen

Der Dolphin Surf als nun dritterfolgreichstes Modell der BYD-Palette, ist in einer Kooperation mit Raiffeisen Leasing mit dem neuen Produkt "BYD Lease Flex" gut leistbar. Im Gegensatz zu dem bisherigen Produkt BYD Lease Relax (mit garantiertem Restwert) ist der Restwert hier offen. "Der Vorteil dieses neuen Produkts – wie der Name schon sagt – besteht darin, dass unsere KundInnen die monatlichen Leasingraten flexibel bestimmen und attraktiv gestalten können. Mit dem Dolphin Surf Active und der limitierten Aktionsrate von 99 Euro wollen wir den ersten Schritt als Piloten in diese Richtung wagen und bei positiver Akzeptanz auf weitere Modelle ausweiten", so Patrick Lang, Regional Sales Manager BYD Europe. Alexander Schmidecker, CEO Raiffeisen-Leasing, fügt hinzu, dass bisher allgemein "fast 60% der BYD-KundInnen ihre Fahrzeuge über BYD Lease powered by Raiffeisen-Leasing finanzieren."



In Österreich hält BYD 2025 einen Marktanteil von 2,4 Prozent, gegenüber dem Vorjahr ein rasantes Wachstum. Im Portfolio sind nicht nur Elektroautos, der Seal U DMi ist bei den Plug-in-SUV-Modellen die Nummer 1 am Markt.