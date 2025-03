Elektro-Trio von Ford: Produktion läuft an

Posted by: Mag. Severin Karl

E-Tourneo Courier, E-Transit Courier und Puma Gen-E kommen bald in die Showrooms und zum Kunden.

Bei Ford gibt es derzeit ein erstes Elektro-Trio im Pkw-Bereich zu kaufen: Den Mustang Mach-E, der als später Vorreiter 2020 den Anfang machte und schließlich den Explorer und den Capri. Bei den Nutzfahrzeugen finden wir E-Transit, E-Transit Custom und E-Tourneo Custom. Nun wird aufgestockt und das nächste E-Trio nachgereicht: E-Tourneo Courier, E-Transit Courier und Puma Gen-E beleben 2025 den Stromer-Markt. Gebaut werden sie im rumänischen Werk Craiova, die Produktion wurde gerade gestartet.

Die Achse Craiova-Halewood-Köln

Ein Hochdachkombi, ein Kleintransporter und ein Crossover stehen somit zur erweiterten Wahl, wenn es an den Kauf eines Elektroautos geht – da werden sowohl private wie gewerbliche Kunden bedient. Über den Puma haben wir euch in Gen-E kommt im Frühjahr 2025 bereits einiges erzählt. Als meist verkauftes Ford-Modell in Europa (der Puma an sich) liegen auf ihm natürlich hohe Erwartungen. Doch auch die beiden robusteren Modelle haben Potenzial, immerhin bietet der E-Transit Courier bis 293 Kilometer Reichweite, was beim Liefern in der City und im Umland durchaus reicht. Und dazu 700 Kilogramm maximale Zuladung sowie Platz für zwei Europaletten. Kein Vergleich zum Vorgänger, der hatte im Laderaum ein Viertel weniger Platz!



„Ford hat innerhalb von nur wenigen Jahren eine unglaubliche Reise hinter sich: Von der Präsentation des Mustang Mach-E - als unserem ersten batterieelektrischen Modell in Europa - bis zu einer umfangreichen Palette an elektrisch angetriebenen Pkw und Nutzfahrzeugen“, zieht Jon Williams, Geschäftsführer Ford Blue und Model e Europa, sein Fazit.



Wo die drei Modelle gebaut werden? Bei Ford Otosan (1997 gegründet) im rumänischen Craiova, die elektrischen Antriebsstränge wiederum werden aus dem Ford-Werk Halewood im UK geliefert und die Komponentenfertigung in Köln bringt die Druckgussgehäuse für den Antrieb. Für eine nachhaltige Produktion wurden kürzlich eine Photovoltaik-Anlage installiert und ein effizienter Logistik-Hub in Betrieb genommen.