Leapmotor B05: Kompakter B05chleuniger

Guest authors: Johannes Ibrahim,

Man muss sich nicht immer auf SUV-Zehenspitzen stellen. Dieser Chinese bleibt, wo lange Zeit die Musik hierzulande spielte: in der Kompaktklasse.

Mit einer Länge von 4,43 Metern und 1,88 Meter Breite wirkt der B05 nicht riesig, aber satt im Stand. Dazu kommen rahmenlose Türen, integrierte Türgriffe und ein Panoramadach, das den Innenraum luftiger wirken lässt. Das Design entstand in München, der Rest bleibt ein chinesisches Produkt für Europa. Genau diese Mischung macht ihn interessant: kein klassischer Billigstromer, aber auch kein Auto, das seine Herkunft verstecken will.

Das Fahrwerk arbeitet sauber

Auf dem Papier bringt der Leapmotor B05 die richtigen Zutaten mit. Der Elektromotor sitzt an der Hinterachse, leistet 218 PS und liefert 240 Nm. Dazu kommen Heckantrieb, 50:50-Gewichtsverteilung und 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Launch Control ist eher etwas für die Präsentation, die direkte Lenkung und das sauber arbeitende Fahrwerk sind im Alltag wichtiger. Abgestimmt wurde im Stellantis-Testzentrum in Balocco (I), und das merkt man. Der B05 lenkt willig ein, bleibt kontrolliert und fühlt sich auf kurvigen Straßen weniger nach Newcomer an, als sein Markenname vermuten lässt.

>> Weiterlesen: Lynk & Co 02 im Test – Weg vom Einheitsbrei

Kostet Bedienbarkeit

Innen wird fast alles über den 14,6-Zoll-Touchscreen geregelt. Dazu kommen App, Profile, digitaler Schlüssel und Updates over the air. Das wirkt modern, kostet aber klassische Bedienbarkeit. Auch die kurzen Schenkelauflagen, das etwas rutschige Kunstleder und manche Kunststoffe zeigen, wo der günstige Preis herkommt. Ganz ausgereift wirkt der B05 bei den Assistenten noch nicht. Sie greifen teils übereifrig ein und melden sich gerne wieder zurück. Ein Update soll nachbessern. Positiv bleibt das Platzangebot inklusive 345 bis 1400 Liter Kofferraumvolumen.

In Österreich gibt es zwei Varianten. Life Pro nutzt 56,2 kWh und kommt bis auf 401 Kilometer (WLTP), der Design Pro Max bringt 67,1 kWh und bis 482 Kilometer. Geladen wird mit 11 kW AC, am Schnelllader sind je nach Batterie bis 156 bzw. 174 kW möglich. Von 30 auf 80 Prozent geht es in 16 bis 18 Minuten. Zum Start zieht Leapmotor 500 Euro Willkommensbonus ab. Dann heißt es: 26 490 bzw. 30 490 Euro.

>> Weiterlesen: VW ID. Polo – Fortsetzung folgt

Daten Leapmotor B05