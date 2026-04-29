VW ID. Polo: Fortsetzung folgt

Posted by: Mag. Severin Karl

25.490 Euro beträgt der Einstiegs-Listenpreis des deutschen Elektro-Kleinwagens "Made in Martorell". Bonus um Bonus lässt sich dieser auf 19.990 Euro senken.

1975 wurde der Name Polo bei VW eingeführt und in bisher sechs Generationen weitergetragen. Am 29. April feierte der ID. Polo Weltpremiere – nicht nur handelt es sich damit um den ersten Elektro-Polo, sondern überhaupt um den ersten elektrifizierten Polo. Bisher gab es weder Hybrid- noch Mild-Hybrid-Modelle.

Auch ein ID. Polo GTI ist geplant

Vorerst ist von vier Leistungsstufen die Rede, den braven Anfang machen 116 PS und 135 PS. Mit 211 PS – und beim kommenden ID. Polo GTI (2027) sogar 226 PS – lässt sich der 4,05 Meter lange Kleinwagen schon dynamischer bewegen. Unter 200 PS sorgt eine 37 kWh (netto) große LFP-Batterie (Lithium-Ferrophosphat) für Reichweite, an der DC-Ladesäule müssen 90 kW reichen. Die starken Modelle schöpfen ihre Power aus einer 52 kWh (netto) großen NMC-Batterie (Nickel-Mangan-Kobalt). Hier sind bereits 130 kW am Schnelllader möglich – besser als viele Mitbewerber des Segments.

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Runter mit den Kilos!

VW spricht davon, die Bauteile und somit auch das Gewicht des E-Antriebs reduziert zu haben. Darüber hinaus sind die Akkus noch flacher im Unterboden untergebracht. Beides soll nicht nur positiv bezüglich Bauraum, sondern auch auf der Waage sein – bei Elektroautos ein ausschlaggebender Faktor. Mit 435 Litern Kofferraum kommt das auch beim Kunden an, es handelt sich um einen Zuwachs um 24 Prozent! Auch bei umgeklappten Rücksitzlehnen gibt es ein Plus, 1.243 Liter sind 100 Liter mehr als beim Verbrenner-Polo. Der ID. Polo verfügt über Frontantrieb und ist stets viertürig und fünfsitzig. Sein Design stammt zwar aus Wolfsburg, gebaut wird er aber im Werk von Seat und Cupra in Martorell.

Die Preise beim Pre-Booking der kleinen Batterie

Als Startpreis für Österreich werden 25.490 Euro angegeben. Unter Berücksichtigung aller möglichen Boni (Eintauschbonus, Porsche Bank Paketbonus) lässt sich das auf 19.990 Euro drücken. Es handelt sich dabei um den ID. Polo Trend 1st mit 115 PS und 37 kWh in gelb oder weiß. Die Online-Reserviermöglichkeit dafür startet heute (29. April 2026). Wichtig: Nachdem die kleine Batterie eigentlich erst ab Mitte August bestellbar ist, geht es beim Modell 1st um ein Pre-Booking mit 100 Stück Limitierung.



So ist es auch beim ID. Polo Life 1st+, der ebenso jetzt schon reservierbar ist. Auch hier ist die kleine Batterie an Bord, er ist aber schon 135 PS stark und verfügt über mehr Ausstattung. Weiß, blau, grau und gelb sind als Lackfarben möglich, der Listenpreis beträgt 31.990 Euro, mit den ganzen Boni sind es 23.490 Euro.

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Im regulären Vorverkauf: 52 kWh

Mit der größeren Batterie kommt etwa der ID. Polo Life Edition, er steht auf 17 Zoll großen Stahlrädern und bietet als Extars die abgedunkelten Scheiben, das Winterpaket und das Infotainment "Innovision Pro". Listenpreis für das 52-kWh-Modell ist 35.290 Euro, VW nennt auch hier wieder den Preis abzüglich aller Boni: 26.290 Euro.



Lässiger ist der ID. Polo Style Edition+ auf Leichtmetallrädern (ebenso 17 Zoll) und mit Zweizonen-Klimaautomatik und LED-Matrix-Scheinwerfern. Auch Anhängevorrichtung, Assistenzpaket Plus, Panorama-Glasdach und mehr sind um 41.990 Euro Listenpreis an Bord. Wer alle Boni beanspruchen kann, rechnet mit 29.990 Euro.

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