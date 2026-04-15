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Neuer VW ID.3: Vorverkauf ab Mai

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ELECTRIC WOW / 15.04.2026.

Neuer VW ID.3: Vorverkauf ab Mai

Posted by: Mag. Severin Karl

Erste konkrete Bilder vom neuen Außendesign und bereits vom neuen Cockpit! 630-WLTP-Kilometer gelten als neuer Maximalwert für den kompakten Stromer.

Vor rund einem Monat konnten wir bereits auf den künftigen VW ID.3 Neo verweisen, da aber noch ohne echte Fotos.

>> Weiterlesen: Noch kein ID. Golf – der Nachfolger des ID.3

Nun sind wir einen Schritt weiter: Die ersten ordentlichen Bilder sind da! Auch vom Innenraum!

Tasten erfreuen, die Reichweite ebenso

Ein Blick ins Cockpit bestätigt: Der ID.3 Neo bringt echte Tasten mit sich. Am Lenkrad, in der Mittelkonsole, in der Tür eigene Fensterheber für vorne und hinten. Alltagstauglichkeit wird also wieder großgeschrieben. Ähnlich verhält es sich mit der Reichweite: Es gibt drei Batterien zur Wahl, bei der größten von ihnen stehen 630 Kilometer WLTP-Reichweite im Datenblatt. Noch gibt es aber keine Preisangeben, der Vorverkauf startet im Mai 2026.

>> Weiterlesen: Stromer-Erfolg – Volkswagen ist zweifacher E-Millionär

Was nun alles bekannt ist:

  • 3 Batteriegrößen: 50/58/79 kWh
  • 3 Leistungsstufen, gekoppelt an die Batteriegrößen: 170/190/231 PS
  • 3 Ausstattungslinien zum Start: Trend, Life,Style
  • 2 Ladeleistungen: 105 kW bei 50 und 58 kWh, 183 kW bei 79 kWh
  • Vehicle-to-Load (V2L): Mit 3,6 kW können externe Geräte versorgt werden
  • Infotainment: 10,25 Zoll, Digital Cockpit: 12,9 Zoll

Optionale Ausstattungen:

  • Augmented-Reality-Head-up-Display
  • Panoramadach
  • 360-Grad-Rundumsicht "Area View"
  • Massage- und Memory-Funktion für Vordersitze
  • Harman-Kardon-Soundsystem
  • Park Assist Pro mit Memory-Funktion
  • Abnehmbare Vorrichtung zur Befestigung eines Fahrradträgers für Anhängerkupplungen (bis 75 kg Stützlast)

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Infotainment-Screen: 10,25 Zoll

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Abgeflachtes Lenkrad, Oldschool-Anzeigen auf Knopfdruck

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