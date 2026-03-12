AW LOGO
ELECTRIC WOW / 12.03.2026.

Noch kein ID. Golf: Der Nachfolger des ID.3

Posted by: Mag. Severin Karl

Mitte April wird der ID.3 Neo seine Weltpremiere feiern. Mit der neuesten Softwaregeneration findet One-Pedal-Driving Einzug und auch der weiterentwickelte Travel Assist sowie V2L sind mit dabei.

Ende 2019/Anfang 2020 begann der VW ID.3 damit, das neue Gesicht für die Elektro-Transformation der Marke in die Welt zu tragen. Nun ist es Zeit für einen Nachfolger, aber noch nicht so, wie man es analog zum ID. Polo denken würde. Die zuletzt angekündigte neue Namensstrategie lautete ja, künftig wieder die aus Verbrennerzeiten gewohnten Namen zu verwenden. Eben ID. Polo und auch ID. Cross (etwas abgewandelt vom T-Cross).

Umfangreiches Update

Noch ist die Zeit des ID. Golf aber nicht gekommen. VW nennt den ID. 3 Neo zwar "Nachfolger des ID. 3", konkretisiert das Ganze in der aktuellsten Aussendung aber Richtung "ID.3 bekommt umfangreiches Update". Unterm Strich handelt es sich also um die neueste Softwaregeneration, die unter anderem endlich One-Pedal-Drive ermöglicht. Zu den neuen Funktionen zählt auch die Ampel-Erkennung des weiterentwickelten Travel Assist. In allen ID.-Modellen ist es nun möglich, per V2L externe Devices aufzuladen. Sei es das Elektro-Bike beim Outdoor-Urlaub oder die Lieblings-Kaffemaschine des Außendienstlers.

Zum Infotainment

Das Innovision Infotainment-System gehört ebenso zu den Neuheiten. In dessen In-Car-Shop findet sich ein neuer App-Store, in dem sich neue Services und Funktionen flexibel und fahrzeugbezogen freischalten oder erweitern lassen. Egal ob Musik, Video oder Parken, Aufladen und Spiele zum Zeitvertreib an der Ladestation: Tech-Fans finden hier diverse Optionen zum Runterladen. Optional wird man beim ID. 3 Neo einen digitalen Fahrzeugschlüssel einrichten können. Das heißt, dann sind Smartphone oder Smartwatch der Schlüssel zum Auto. Auf alle Fälle: Drucktasten am Lenkrad sind zurück, ganz wie früher bei den Verbrennern. So geht intuitive Bedienung!

Ein Wort vom Vorstand

Kai Grünitz, bei Volkswagen der Vorstand für Technische Entwicklung, meint dazu: „Die neue Softwaregeneration bringt mehr Performance und ein noch besseres Kundenerlebnis in die ID. Modelle. Auch die neuen Volkswagen E‑Modelle im Kleinwagen- und Kompaktsegment - ID. Polo, ID. Polo GTI, ID. Cross - werden in Kürze mit diesen neuen Innovationen auf den Markt kommen und mehr Flexibilität im Alltag und der Freizeit bieten.“

