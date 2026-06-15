Lynk & Co 02 im Test: Weg vom Einheitsbrei

Posted by: Mag. Severin Karl

Ein chinesisches Auto wie alle anderen? Dieses Kompakt-SUV versucht, sich abzuheben. Nicht nur vom Design, durch den ganzen 02 ziehen sich pfiffige Details.

Ja, die ersten Tage sind herausfordernd. Hat man die Bedienung des Lynk & Co 02 einmal durchblickt, steht entspannten Fahrten jedoch nichts im Weg. Für die vielen Menüs gibt es eine personalisierbare Shortcut-Seite am Bildschirm: Hier müssen wir auf diverse Medien verweisen, deren Tester das scheinbar nicht verstanden haben. Alles easy an Bord des neuen E-SUV-Vertreters aus China!

Joysticks gern hochwertiger

Auch die teilweise herausgefahrenen Verbräuche können wir nicht nachvollziehen: Das 272 PS starke Fahrzeug lässt sich spaßig fahren und dennoch über teilweise 420 Kilometer mit einer Ladung der 66-kW-Batterie bewegen. An entspannten Tagen lädt man bloß 14 kWh im Schnitt nach – weit unter dem WLTP-Wert!

Mit dem ersten E-SUV der Marke, spricht Lynk & Co jene an, die sich abheben wollen. Die Lichtsignaturen vorn und hinten sowie die Seitenlinie sind individuell und auch innen findet sich Ungewöhnliches. Etwa das Lenkrad, das unten abgeflacht ist und oben trapezförmig gestaltet. Nur die gelben Markierungen (links und rechts) verwundern, da man sie im kurvigen Geläuf nicht mit Mittenmarkierungen verwechslen darf. Und: Die beiden Joystick-Taster dürften gern hochwertiger wirken. Es gibt zwei induktive Handyladeplätze, auf denen nichts verrutscht, aber nur einen USB-C-Slot vorn (hinten ein USB-C und ein USB-A).

>> Weiterlesen: Nio ET5 Touring im Test – Liebesgrüße von Nomi

Gute Lösungen im Cockpit

Für uns gut gelöst sind die tief unten platzierten Cupholder, damit auch höhere Flaschen nicht in den Innenraum ragen. Zahlreiche Ablagen und Fächer, Haustiermodus und Co erleichtern den Alltag. Der vordere Kofferraum reicht für das Ladekabel. Super: Die auf die Seite geklappte Sonnenblende deckt fast die gesamt Fensterbreite ab, Fondgäste genießen die Luftausströmer in den B-Säulen. Ganz okay sind die bündigen Türgriffe mit Mulde außen, sicherer sind natürlich richtige Griffe. Was uns wirklich fehlt ist ein Fahrmodus für freies Rollen. Die Testausstattung More bietet viel (Wärmepumpe, 22-kW-AC-Laden etc.), die Basis ist 4000 Euro günstiger.

>> Newsletter kostenlos abonnieren und auch gleich das Magazin abstauben!

Daten: Lynk & Co 02 More