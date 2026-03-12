Limitiert: Ford zeigt Explorer und Capri als Sondermodell Collection

Posted by: Mag. Severin Karl

Die beiden Elektro-SUVs werden unterschiedlich ausgerichtet: Beim Explorer steht das Abenteuer im Fokus, der Capri mimt den Sportler. Obendrein gibt es für beide Modelle mehr Reichweite.

Adventure-Style im Explorer

Beim Explorer Collection will Ford an Trends aus der Sportwelt anschließen, vor allem die 2D-Strickeinsätze in den Sitzen sprechen dafür, dazu gibt es orange Kontraste etwa füür die Sicherheitsgurte oder die Soundbar. Außen finden sich Unterfahrschutz-Elemente vorne und hinten sowie markante Verkleidungen für Türen und C-Säule. Ein schwarz abgesetztes Dach passt gut zum Cactus Grey, das dem Collection-Modell vorbehalten ist. Leichtnmetallräder in Satin Black und 20 Zoll Größe gehören zum Package dazu.

>> Weiterlesen: Ford Explorer AWD im Lesertest beim Green Driving Day 2024

Rennwagen-Huldigung beim Capri

Auch wenn viele Fans des Namens Capri schwer daran zu schlucken haben, dass der neue Capri ein SUV-Coupé ist: Mit dem Sondermodell Collection werden zumindest optisch weitere Referenzen hergestellt. Die Farbe Tribute Blue huldigt laut Importeurs-Aussage "legendären Capri-Rennwagen" und ist der limitierten Edition vorbehalten. Dazu hat Ford die Schürzen tiefer gezogen und die Seitenschweller und den Heckspoiler in Schwarz gehalten. Bei den 21 Zoll großen Leichtmetallrädern finden wir Finish in Satin Schwarz vor.

>> Weiterlesen: Ford Capri Modelljahr 2025 im Test

Das gibt es bei den Modellreihen Explorer und Capri für das Modelljahr 2026 grundsätzlich neu

Erweiterte Assistenzfunktionen – z.B. erkennt die Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage nun auch rote Ampeln und bremst automatisch bis zum Stillstand. Der Rückfahrassistent merkt sich die 50 zuletzt gefahrenen Meter und übernimmt unterstützend die Arbeit am Lenkrad beim Zurückschieben

Ford Sync Move-Entertainment-System mit klarerer Darstellung und vereinfachter Bedienung

Pro Power Onboard-System, ergo eine V2L-Funktion. Externe Geräte können mit maximal 2,3 kW betrieben werden

Verbesserter Elektromotor bei den Einstiegsvarianten: Er leistet jetzt 190 PS (bisher 170 PS) und 350 Nm (bisher 310 Nm), die Beschleunigung auf 100 km/h gelingt in 8 Sekunden.

Neue LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat-Technologie) statt der bisherigen NMC-Akkus (Nickel-Mangan-Cobalt)

Gestiegene Reichweiten bei den Einstiegsvarianten – beim Explorer auf 444 Kilometer, beim Capri auf 464 Kilometer

>> Weiterlesen: Ford Puma Gen-E im Test