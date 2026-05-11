Lucid: Österreich-Start noch 2026

Posted by: Mag. Severin Karl

Die Gespräche mit interessierten Händlern laufen bereits: Noch dieses Jahr sollen die luxuriösen US-Amerikaner Air und Gravity in Österreich auf den Markt kommen.

Wie das österreichische Fachmedium AUTO & Wirtschaft bestätigt, erweitert der US-Autohersteller Lucid Motors seine Marktpräsenz in Europa. Statt in vier Ländern werden die Elektromodelle in elf Ländern zu kaufen sein. Offizielle Infos zu Österreich sind noch noch nicht spruchreif, doch wie das gut informierte Medium schreibt, sind Gespräche mit interessierten Händlern bereits im Gange.

Neue Modelle sind auch schon am Start

Weiters: "Während gerade die Europa-Präsentation des großen SUV Gravity läuft, hat Lucid vor wenigen Tagen zwei weitere Modelle angekündigt, die für den europäischen Markt besonders interessant sein werden: Mit Cosmos und Earth sollen auf neuer Plattform vorerst zwei Mittelklasse-SUV kommen, auch nach Europa. Allerdings geschieht das frühestens 2028, wie es von Lucid heißt. Der anvisierte Kaufpreis soll unter 50.000 US-Dollar liegen."

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Kurze History von Lucid

Lucid Motors wurde 2007 noch als Atieva in Kalifornien gegründet und hat sich 2016 umbenannt. In diesem Jahr wurde die viertürige Limousine Air vorgestellt, die schlussendlich ab September 2021 produziert wurde. Bis 1.251 PS und die Beschleunigung in 2,0 Sekunden auf 100 km/h sorgten bei E-Aficionados für breites Grinsen. Ende 2023 zeigte Lucid dann das SUV Gravity, das ab Ende 2024 in Casa Grande (Arizona/USA) produziert wird und auf dem Bild oben zu sehen ist.

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